Ceny biletów i przekąsek w kinach. Płacimy więcej niż w poprzednim roku?

Ceny biletów i przekąsek w kinach 2023

Wyjście do kina często wiąże się nie tylko z zakupem biletu. Wielu kinomaniaków nie wyobraża sobie seansu wyświetlanego na wielkim ekranie bez słynnych przekąsek. To z kolei sporo kosztuje. W dodatku dużo więcej niż przed rokiem. Tendencje te widoczne są na paragonach Polaków.

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Trafiające do naszego systemu anonimowe dane to kopalnia wiedzy na temat cen poszczególnych produktów czy zmieniających się trendów wśród kupujących. Duże w ostatnim czasie premiery filmów skłoniły nas do analizy cen biletów i przekąsek w dwóch najpopularniejszych sieciach kinowych w Polsce. W badaniu porównaliśmy 2022 i 2023 rok uwzględniając miesiące od kwietnia do lipca – informuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

Co dokładnie pokazują wyniki badania? Jedno wyjście z przekąskami droższe o ponad 10 zł! Największą rozbieżność w cenie poczują miłośnicy nachosów. W tym roku za duże opakowanie tego przysmaku w kinach płaciliśmy średnio o ponad 3 zł więcej niż w 2022. O około 2 zł 28 gr droższy był również duży popcorn, a średnio o 2 zł 13 gr więcej zapłaciliśmy za duży napój.

Spora różnica w wydatkach, bo około 2 zł 77 gr widoczna była także w przypadku biletów. W okresie od kwietnia do lipca 2022 roku za taką usługę płaciliśmy około 21 zł 75 gr, natomiast w analogicznym czasie w bieżącym roku średnia za bilet wynosiła już 24 zł 52 gr.

– Jak widać, każda z przebadanych przez nas pozycji podrożała. Sumując wszystkie ujęte w analizie produkty płaciliśmy średnio ponad 10 zł więcej niż w 2022 roku – informuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon. – Warto mieć jeszcze na uwadze, że każde kino ma inną politykę cenową. Stawki za bilety mogą zmieniać się względem dnia tygodnia, technologii filmu czy też wybranej przez nas strefy miejsc na sali. To z kolei może wpłynąć na wzrost lub obniżenie kosztów jednego wyjścia na seans. Z pewnością opłaca się śledzić oferty promocyjne pobliskich kin, by oszczędzać – dodaje.

