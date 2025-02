Ceny gazu w Europie osiągają rekordy. UE chce nowego systemu dla obniżek

To już dzisiaj

To najwyższa cena tego paliwa od lutego 2023 r., po wzrostach cen gazu w ciągu ostatnich 4 tygodni - najdłuższej serii zwyżkowej od listopada 2024 r.

Niskie temperatury panujące w krajach Europy, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, wpływają na wyczerpywanie się zapasów gazu magazynowanego w całym regionie. Do tego groźby wprowadzenia taryf celnych przez USA grożą zakłóceniami w globalnych dostawach paliw.

Zapasy w magazynach gazu w Europie są obecnie najniższe - jak na tę porę roku - od czasu kryzysu energetycznego w 2022 r.

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce, według stanu na 9 lutego, wyniosło 62 proc. - poinformował Gas Storage Poland. Na początku listopada 2024 roku napełnienie wynosiło 98 proc.

W czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę, UE przyjęła rozporządzenie zobowiązujące państwa członkowskie do magazynowania gazu. Zgodnie z przepisami, unijne instalacje gazowe miały być napełniane przez cały rok - tak, żeby do 1 listopada poziom zapasów wyniósł 90 proc.

Do końca marca ub r. poziom napełnienia utrzymywał się w okolicach 43 proc. Od tamtego momentu stopniowo napełnienie rosło.

Czy UE obniży cenę gazu? Wspólne zakupy byłyby tańsze

Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w nadchodzących tygodniach przedstawi unijny plan działania na rzecz przystępnej cenowo energii. Za tę zapowiedź podziękował jej premier Donald Tusk, wskazując, że sam już lata temu mówił o utworzeniu unii energetycznej.

"W nadchodzących tygodniach Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz energii przystępnej kosztowo, który pokaże, jak wiele jeszcze możemy zrobić razem" - zapowiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen.

Jak tłumaczyła, jeśli unijne państwa połączą siły w kwestii zakupów energii, np. gazu, to będą o wiele silniejsze, niż każde z nich osobno. Podkreśliła, ze daje to potencjał do obniżenia cen.

Za tę zapowiedź podziękował jej premier Donald Tusk, który podkreślał, że pomysł wspólnych zakupów gazu przez UE był dla niego "oczywisty od wielu lat". "11 lat temu tu w Gdańsku mówiłem o potrzebie utworzenia unii energetycznej, w tym o wspólnych zakupach gazu i innych surowców energetycznych przez Unię jako całość - po to, żeby ceny obniżyć" - powiedział szef rządu.

