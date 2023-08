Ceny grzybów 2023. Ile kosztują kanie, prawdziwki i maślaki?

Polacy będą mieli całkowity zakaz budowy? To przez walkę z patodeweloperką

Ceny grzybów na targowiskach

Sezonowe owoce i warzywa tanieją, a na straganach pojawiły się już grzyby. Do niedawna sprzedawcy oferowali głównie kurki, pieczarki czy boczniaki. Za najtańsze pieczarki trzeba zapłacić 15-16 zł/kg. Boczniki kosztują 25-30 zł/kg. Jak podaje biznes.wprost.pl, ceny kurek w Warszawie to w zależności od dzielnicy - od 40 zł/kg na warszawskiej Ochocie do nawet 80 zł/kg na Woli czy Wilanowie. Teraz możemy kupić też pierwsze podgrzybki, koźlarze czerwone (czerwoniaki), kanie, prawdziwki czy maślaki. Największym powodzeniem cieszą się kozaki czyli koźlarz babki. Ceny tych grzybów na stołecznych bazarach zaczynają się od 40 zł/kg. Niektórzy sprzedawcy, oferują sprzedaż różnych gatunków grzybów w jednej cenie. Taka propozycja spodobała się klientom, bo większość z nich kupowała grzyby na sztuki. Taniej można nabyć grzyby w podwarszawskich miejscowościach. Tu ceny są o jedną trzecią niższe niż na stołecznych bazarach. Kurki, rydze, kanie, podgrzybki czy boczniaki sprzedawane są w niewielkich pojemnikach. Jak pisze biznes.wprost.pl , grzyby można zamówić bezpośrednio u grzybiarzy. Klienci najczęściej zamawiają kurki, kanie, prawdziwki, koźlarze czy też mieszankę różnych gatunków.

Grzyby będą tanieć

Na większy wysyp grzybów musimy jeszcze poczekać. Szczyt sezonu na grzybobranie w Polsce przypada na wrzesień i październik. Wraz ze zbliżającą się jesienią ceny owocników oferowanych przez sprzedawców będą spadać. Obecny wysyp grzybów w polskich lasach wynika ze sprzyjającej pogody. Częste ulewne deszcze, burze, wilgotność powietrza oraz mniejsze nasłonecznienie to idealne warunki dla wzrostu grzybów.

