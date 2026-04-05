Ceny paliw na Wielkanoc. Tyle zapłacisz za benzynę i diesla do wtorku [7.04.2026]

Ile zapłacisz za litr benzyny 95 i 98 w ten weekend?

Dlaczego diesel jest najdroższy w tym tygodniu właśnie teraz?

Kto kontroluje stacje paliw i jakie grożą kary za przekroczenie cen?

Kiedy pojawią się nowe ceny na środę?

Benzyna 95 i 98 – ceny maksymalne na weekend

Ceny paliw na wielkanocny weekend idą w górę. Od soboty do wtorku litr benzyny bezołowiowej 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,21 zł. To o 2 grosze więcej niż w piątek, gdy cena maksymalna wynosiła 6,19 zł za litr.

Kierowcy tankujący benzynę 98 zapłacą maksymalnie 6,82 zł za litr. W piątek górna granica ceny wynosiła 6,80 zł.

Diesel najdroższy w tym tygodniu – 7,87 zł za litr

Największa zmiana dotyczy oleju napędowego. Od soboty jego cena maksymalna wynosi 7,87 zł za litr – to wzrost aż o 23 grosze w porównaniu do piątku, gdy diesel kosztował nie więcej niż 7,64 zł.

Dla porównania – we wtorek, czyli pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów o cenach maksymalnych, litr oleju napędowego kosztował 7,60 zł. Przez cały tydzień ceny rosły stopniowo.

Kierowcy reagują na wzrost cen diesla

Z kierowcami w Bydgoszczy rozmawiał dla Radia Eska Dawid Olszewski. Jeden z nich, mieszkający na co dzień w Kolonii w Niemczech, był zaskoczony skalą podwyżki.

– Mieszkam w Kolonii i tam diesel kosztował 2,41 euro, jak wyjeżdżałem. Tutaj jest przyjemniej – mówił kierowca. Gdy dowiedział się, że od soboty cena maksymalna wzrośnie do 7,87 zł, zareagował krótko: – No to dolać mam jednak. Już pan wie, że tyle będzie? No to dziękuję za informację. Dobrze wiedzieć z góry.

Dodał, że różnica cen między krajami jest dla niego wyraźna. – Jeżdżę za granicę i widzę tę różnicę. Na rynkach bałtyckich cena diesla jest powyżej 2 euro – zaznaczył. Na pytanie o plany na weekend odpowiedział: – Mam już zatankowane w dobrej cenie. Dotankuję dzisiaj, a dalej zobaczymy.

Inni kierowcy podchodzą do sprawy z rezygnacją. – Kierowcy, którzy jeżdżą, muszą zatankować. Nie ma zmiłuj się. Rowerem nie pojadę do rodziny – skwitował jeden z rozmówców.

Jak zmieniały się ceny paliw w tym tygodniu?

Wtorek : benzyna 95 – 6,16 zł | benzyna 98 – 6,76 zł | diesel – 7,60 zł

: benzyna 95 – 6,16 zł | benzyna 98 – 6,76 zł | diesel – 7,60 zł Środa : benzyna 95 – 6,21 zł | benzyna 98 – 6,81 zł | diesel – 7,66 zł

: benzyna 95 – 6,21 zł | benzyna 98 – 6,81 zł | diesel – 7,66 zł Czwartek : benzyna 95 – 6,23 zł | benzyna 98 – 6,84 zł | diesel – 7,65 zł

: benzyna 95 – 6,23 zł | benzyna 98 – 6,84 zł | diesel – 7,65 zł Piątek : benzyna 95 – 6,19 zł | benzyna 98 – 6,80 zł | diesel – 7,64 zł

: benzyna 95 – 6,19 zł | benzyna 98 – 6,80 zł | diesel – 7,64 zł Sobota–wtorek: benzyna 95 – 6,21 zł | benzyna 98 – 6,82 zł | diesel – 7,87 zł

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna to nie przypadkowa liczba. Ministerstwo Energii wylicza ją według określonej formuły. Składają się na nią:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym,

akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa – stała stawka 0,30 zł za litr,

podatek VAT.

Obwieszczenie jest publikowane codziennie w dni robocze w Monitorze Polskim. Nowe ceny wchodzą w życie od dnia następującego po publikacji. Jeśli ogłoszenie pojawi się przed weekendem lub świętem – jak w tym przypadku – obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kiedy poznamy ceny paliw na środę?

Następne obwieszczenie Ministra Energii zostanie opublikowane we wtorek. Określi ono ceny maksymalne obowiązujące od środy.

Ekspert: gwałtowny wzrost cen na giełdach paliwowych

Dlaczego diesel drożeje tak szybko? Wyjaśnia Dawid Czopek, ekspert rynku paliw i zarządzający Polaris FIZ, dla radia Eska.

– Nastąpił bardzo gwałtowny wzrost cen paliw na giełdach. Sama cena ropy naftowej rosła około 10 procent, ale cena oleju napędowego rosła nawet o kilkanaście procent – mówi ekspert.

Czopek wskazuje jednoznacznie na źródło problemu. – Niestety każdy dzień trwania konfliktu w zatoce będzie powodował, że ceny będą rosły – ostrzega zarządzający Polaris FIZ.

To ważny sygnał dla kierowców planujących dłuższe trasy w nadchodzących dniach. Jeśli sytuacja geopolityczna się nie uspokoi, kolejne tygodniowe ceny maksymalne mogą być jeszcze wyższe.

Kary za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej

Stacje paliw, które pobiorą od kierowców więcej niż wynosi cena maksymalna, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grozi im kara finansowa do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.