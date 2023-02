Ceny mieszkań drastycznie wzrosną? Taki może być efekt zmian w parkingach

Burger Drwala znika z McDonald`s! Do kiedy możesz zjeść kultową kanapkę?

Jak pisze "Rzeczpospolita" nowelizacja tzw. ustawy deregulacyjnej mocno wpłynie na rynek mieszkaniowy. Deweloperem nie podoba się jednak punkt, który zobowiązuje aby w nowej inwestycji na jedno mieszkanie przypadało 1,5 miejsca parkingowego, tak aby na osiedlach było więcej przestrzeni na samochody mieszkańców. Inwestorzy twierdzą jednak, że podwyższa to koszty realizacji budowy i tym samym podniesie ceny mieszkań. Szczególnie ze względu na wysokie koszty budowy parkingów podziemnych, które często są doliczane do ceny mieszkania.

Ceny mieszkań wzrosną przez obowiązek budowy parkingu?

- Średni koszt budowy miejsca parkingowego to 70 tys. zł, a stanowiska są sprzedawane po ok. 35–40 tys. zł - powiedział w rozmowie z "Rz" prezes Soho Development Maciej Wandzel.

Jak podkreślił Wandzel, "reszta" jest dodawana do ceny mieszkania. Jeśli trzeba będzie wybudować dwa razy więcej miejsc parkingowy, to "dodatek" do ceny nieruchomości może wynieść nawet 70 tys. zł.

