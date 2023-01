Ceny mieszkań w Davos. Kawalerka za ponad milion złotych!

Astronomiczne ceny noclegu w Davos

Jak ustalił Super Biznes, na stronie Booking.com, w trakcie trwania forum, dostępne były tylko dwie oferty hotelowe, większość zapewne została zarezerwowana przed forum. Co ciekawe, to i tak kwota przeceniona z niemal 92 tys. zł! Czyli najwidoczniej w tym hotelu miejsce się zwyczajnie nie wyprzedało, stąd kwota rzędu 37 tys. zł jest i tak promocyjna.

Gdy sprawdzimy oferty noclegu w Davos miesiąc później, okaże się, że najtańszy nocleg będzie nas kosztował 1550 zł za cztery noce! Warto jednak zaznaczyć, że to oferty innych noclegów, jednak te które są dostępne wciąż na Forum Ekonomicznym w Davos, nie oferują terminów na luty. Super Biznes sprawdził również ceny kupna mieszkań w tym kurorcie.

Po ile są mieszkania w Davos?

Przypomnijmy, że obecnie średni kurs franka wynosi 4,67 zł. Z informacji, do których dotarł Super Biznes bezpośrednio w Davos, wynika, że 106 m kw. apartament z 3 sypialniami kosztuje 1 280 tys. franków. Dla klientów z zasobniejszym portfelem jest oferta ekskluzywnego 345 mkw. z 4 sypialniami. Cena? To 3 980 tys. franków co daje nam przeszło 18,5 mln zł. Z kolei 35 mkw. studio, z balkonem kosztuje 335 tys. franków, co oznacza, że kupimy je za ok. 1,5 mln zł.

Kupno lokalu w takiej lokalizacji może się okazać dobrą inwestycją chociażby pod wynajem dla turystów.

