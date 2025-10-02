We wrześniu średnie ceny nowych mieszkań spadły w pięciu polskich metropoliach, w tym w Krakowie i Trójmieście.

Wzrosty cen odnotowano w Warszawie (o 3%) oraz we Wrocławiu (również o 3%), osiągając ponad 18,3 tys. zł/mkw. w stolicy.

Największy spadek cen rok do roku zaobserwowano w Gdańsku (-11%), natomiast w Łodzi ceny spadły o 3% w ujęciu miesięcznym.

Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują na zróżnicowaną dynamikę cenową na rynku pierwotnym w Polsce

Gdzie odnotowano wrześniowe spadki cen na rynku pierwotnym?

Najnowsze dane z rynku nieruchomości mogą być sygnałem nadchodzącej stabilizacji. Jak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl, wrzesień przyniósł obniżki średnich cen ofertowych w większości największych polskich aglomeracji, co jest zauważalną zmianą po miesiącach nieustannych podwyżek.

Zgodnie z informacją opartą o dane BIG DATA RynekPierwotny.pl, we wrześniu średnie ceny nowych mieszkań spadły w porównaniu do sierpnia w Trójmieście, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Największą, dwuprocentową obniżkę odnotowano w Łodzi, gdzie średnia cena metra kwadratowego spadła do poziomu ok. 11,2 tys. zł. W pozostałych miastach spadki były jednoprocentowe. W Krakowie nowa średnia cena wynosi ok. 16,5 tys. zł/m kw., w Poznaniu ok. 13,5 tys. zł/m kw., w Trójmieście ok. 17,2 tys. zł/m kw., a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podobnie jak w Łodzi, jest to ok. 11,2 tys. zł/m kw.

Warszawa i Wrocław wciąż drożeją. Jakie są tam ceny mieszkań?

Mimo ogólnej tendencji spadkowej, dwa kluczowe rynki wciąż opierają się korekcie i kontynuują marsz w górę. Mowa o Warszawie i Wrocławiu, gdzie deweloperzy wciąż podnoszą ceny mieszkań. W obu tych miastach odnotowano wzrost średniej ceny metra kwadratowego o 3 proc. w stosunku do sierpnia.

Wzrosty odnotowano natomiast w Warszawie, gdzie średnia cena za metr kwadratowy przebiła kolejną barierę i wyniosła ponad 18,3 tys. zł. To kolejny historyczny rekord na stołecznym rynku pierwotnym. Niewiele taniej jest we Wrocławiu, gdzie za metr kwadratowy nowego lokum trzeba zapłacić średnio 15,2 tys. zł. Te dwa miasta wyraźnie pokazują, że popyt w największych centrach biznesowych pozostaje na tyle silny, by uzasadniać dalsze podwyżki w cennikach deweloperów.

Jak ceny mieszkań zmieniły się w ciągu roku?

Analiza miesiąc do miesiąca pokazuje bieżące wahania, jednak pełniejszy obraz sytuacji daje porównanie obecnych cen z tymi sprzed roku. Tu dane są jeszcze bardziej zaskakujące. Okazuje się, że poza stolicą, we wszystkich pozostałych metropoliach ceny w perspektywie rocznej spadły. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego jest obecnie o 3 proc. wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku.

W pozostałych miastach widać wyraźne obniżki. W Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii roczny spadek wyniósł 3 proc., w Poznaniu 2 proc., a w Krakowie 1 proc. Największą roczną korektę odnotowano w Gdańsku, gdzie spadek cen mieszkań sięgnął aż 11 proc. w porównaniu do września ubiegłego roku. Również we Wrocławiu, mimo miesięcznego wzrostu, ceny są o 4 proc. niższe niż rok temu. To pokazuje, że rynek pierwotny w ujęciu rocznym doświadcza wyraźnej korekty.

