Ceny obiadów szkolnych w roku szkolnym 2026/2027 mogą szokować, wahając się od 6 zł do nawet 25 zł za posiłek, w zależności od placówki i miasta.

Ogromne rozbieżności cenowe wynikają m.in. z tego, czy szkoła ma własną kuchnię, czy korzysta z usług droższych firm cateringowych.

Od września 2026 r. obowiązują nowe, rygorystyczne normy żywieniowe (np. obowiązkowy dzień roślinny, ograniczenie mięsa), mające na celu zdrowsze posiłki dla dzieci.

Rodziny spełniające kryteria dochodowe mogą ubiegać się o darmowe obiady w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", składając wniosek w lokalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozstrzał cenowy jest ogromny. Ile kosztują obiady w szkole w 2026 roku?

Wrzesień 2026 roku przyniósł rodzicom uczniów prawdziwy cenowy zawrót głowy. Okazuje się, że koszt jednego gorącego posiłku w szkole może się różnić nawet czterokrotnie, w zależności od miasta i placówki. To prawdziwa przepaść. Z jednej strony mamy szkoły takie jak Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy, gdzie za jeden obiad trzeba zapłacić 6 zł. Z drugiej strony są placówki, gdzie cennik przypomina ten z restauracji - podaje "Fakt".

W skrajnych przypadkach cena obiadów szkolnych może sięgnąć nawet 25 zł za jeden zestaw, jak w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku, jeśli kupujemy go jednorazowo. W abonamencie jest niewiele taniej – duży zestaw to koszt 20 zł. W Warszawie, w Szkole Podstawowej nr 234, miesięczny abonament przy 21 dniach nauki to wydatek 357 zł, co daje 17 zł za dwudaniowy obiad. Skąd takie różnice? Kluczowe jest to, czy szkoła ma własną kuchnię, czy korzysta z usług firmy cateringowej. Te drugie często doliczają do rachunku koszty dowozu, co bezpośrednio uderza w portfele rodziców.

Nowe zasady na stołówkach. Co się zmieniło od września?

Wyższe ceny to nie jedyna nowość. Od września 2026 roku w szkolnych i przedszkolnych stołówkach obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne normy żywieniowe. Nowe wytyczne, które wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, to część większej reformy, która ma sprawić, że obiady w szkole w 2026 roku będą zdrowsze i bardziej zbilansowane. O co w nich chodzi? Przede wszystkim o jakość i różnorodność.

Najważniejsze zmiany w szkolnym menu od września 2026:

Obowiązkowy dzień roślinny: raz w tygodniu posiłek musi być oparty na roślinach strączkowych.

Mięso tylko dwa razy w tygodniu

Ryba raz w tygodniu

Zupy na wywarach warzywnych co najmniej dwa razy w tygodniu

Ograniczenie cukru i promowanie produktów sezonowych

W każdym posiłku musi znaleźć się porcja warzyw lub owoców

Celem jest walka z otyłością wśród dzieci i wpajanie im zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. To oczywiście krok w dobrym kierunku, ale dla szkolnych kuchni i firm cateringowych oznacza to konieczność dostosowania przepisów i zaopatrzenia, co również może mieć wpływ na ostateczny koszt posiłków.

Kiedy przysługuje darmowy obiad w szkole?

Wysokie ceny sprawiają, że dla wielu rodzin codzienne obiady w szkole stają się sporym obciążeniem budżetu. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania pomocy. Darmowe obiady w szkole przysługują uczniom z rodzin, które spełniają określone kryteria dochodowe w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Aby skorzystać z takiego wsparcia, nie wystarczy sama trudna sytuacja materialna. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w lokalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie. Urzędnicy poproszą o przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody rodziny. Dopiero po pozytywnej weryfikacji dziecko może zostać zakwalifikowane do otrzymywania bezpłatnych posiłków w placówce.

Zakaz telefonów w szkołach od 1 września