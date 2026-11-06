Ceny paliw na weekend i poniedziałek. Tak tanio nie było od pół roku

Benzyna i diesel w dół. Oto nowe limity

Kierowcy mają powody do zadowolenia. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii od soboty, 7 listopada, do poniedziałku, 9 listopada, maksymalna cena litra benzyny Pb 95 wyniesie 6,12 zł. Za benzynę Pb 98 kierowcy zapłacą najwyżej 6,80 zł, a za olej napędowy – 7,83 zł.

To obniżka w porównaniu z piątkiem. Tego dnia maksymalne ceny wynoszą odpowiednio:

- 6,20 zł za litr benzyny Pb 95;

- 6,93 zł za benzynę Pb 98;

i 7,91 zł za diesla.

Najwięcej, bo 11 groszy na litrze, potanieje więc benzyna Pb 98.

Na kolejne zmiany kierowcy nie będą musieli długo czekać. Następne obwieszczenie resortu energii zostanie opublikowane w poniedziałek i określi maksymalne ceny paliw na wtorek.

Nawet milion złotych kary dla stacji

Nowe limity to element trzeciej odsłony rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Jego głównym celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Sprzedawcy muszą przestrzegać ogłoszonych stawek. Za stosowanie cen wyższych od maksymalnych grozi kara sięgająca nawet 1 mln zł.

Mechanizm cen maksymalnych został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Rząd chce utrzymać tańsze paliwa do końca roku

Ustawa umożliwiła czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Koszty tych działań mają zostać pokryte z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Zgodnie z rządowymi założeniami cały pakiet ma obowiązywać do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie zyski osiągnięte w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

To już trzecia odsłona programu CPN

Pierwszą wersję programu Ceny Paliwa Niżej wprowadzono pod koniec marca, gdy ceny ropy zaczęły rosnąć w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Rząd zdecydował wówczas o czasowym obniżeniu VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadził maksymalne ceny paliw ogłaszane przez ministra.

Tamta odsłona programu obowiązywała do końca czerwca, choć obniżka akcyzy zakończyła się już w połowie miesiąca. Kolejną uruchomiono w drugiej połowie sierpnia. Teraz kierowcy korzystają z trzeciej odsłony mechanizmu, który ma ograniczać koszty tankowania.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska