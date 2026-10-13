Zmiana maksymalnych cen paliw od środy, 13 października 2026 r.

Droższa benzyna (7,11 zł/l), tańszy olej napędowy (7,98 zł/l).

Działania w ramach rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN).

Finansowanie z nowego, 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów.

Jakie są nowe ceny paliw od 13 października?

Rząd kontynuuje codzienne ustalanie limitów cenowych na stacjach. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, które opublikował Minister Energii Miłosz Motyka, od środy 13 października 2026 roku kierowcy zapłacą więcej za benzynę, ale mniej za olej napędowy. Maksymalne ceny paliw od środy będą wynosić 7,11 zł za litr benzyny 95 oraz 8,01 zł za litr benzyny 98. Dla porównania, we wtorek było to odpowiednio 7,06 zł i 7,95 zł. Zmiana na korzyść czeka za to właścicieli aut z silnikiem Diesla. Cena oleju napędowego spadnie z 8,02 zł do 7,98 zł za litr. Kolejne obwieszczenie z nowymi stawkami poznamy już w czwartek.

Czym jest pakiet CPN?

Regulacja cen to element szerszego programu rządu, znanego jako pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej). To już trzecia odsłona działań, których celem jest ograniczenie podwyżek na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla Polaków. Mechanizm opiera się na przepisach ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Choć ustawę podpisał prezydent Karol Nawrocki, to jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, co oznacza, że jej zgodność z konstytucją zostanie jeszcze zbadana. Mimo to przepisy obowiązują, a za ich nieprzestrzeganie, czyli sprzedaż paliwa drożej niż pozwalają limity, grozi kara w wysokości nawet 1 miliona złotych.

Nowy podatek dla gigantów paliwowych

Skąd polski rząd bierze pieniądze na te działania? Finansowanie pochodzi z nowej daniny nałożonej na koncerny paliwowe. Nowe przepisy wprowadzają 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków, który obejmie firmy produkujące paliwa oraz te, które handlują nimi z zagranicą. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka zysków w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. w porównaniu do marży z 2025 roku. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego koszt szacowany jest na około 5 mld zł. Warto przypomnieć, że pierwsza wersja pakietu została wprowadzona jeszcze wiosną w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany wojną USA i Izraela z Iranem.

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