Ceny paliw w Polsce znowu w dół. Sprawdź, ile zapłacisz na stacji w piątek 17 kwietnia

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-04-16 12:13

Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące w piątek, 17 kwietnia. Litr benzyny 95 będzie tańszy niż w czwartek.

Pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej, z widocznym napisem GASOLINE i rozmytym tłem ze światłami stacji.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej, z widocznym napisem "GASOLINE" i rozmytym tłem ze światłami stacji.
  • Ile dokładnie wyniosą maksymalne ceny paliw 17 kwietnia?
  • Jak rząd wylicza ceny maksymalne i kto je kontroluje?
  • Co grozi stacjom, które sprzedają paliwo drożej niż wynika z obwieszczenia?
  • Czy mechanizm cen maksymalnych zostanie utrzymany mimo rozejmu na Bliskim Wschodzie?

Maksymalne ceny paliw na piątek 17 kwietnia

Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii wszystkie stacje benzynowe w Polsce są w piątek zobowiązane do stosowania cen nieprzekraczających ustalonych stawek. Maksymalne ceny paliw na 17 kwietnia wynoszą:

  • Pb95 – 6,04 zł za litr
  • Pb98 – 6,59 zł za litr
  • ON – 7,18 zł za litr

To nieco mniej niż w czwartek, gdy benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,08 zł, benzyna 98 – 6,61 zł, a olej napędowy – 7,23 zł.

Jak obliczana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna to nie arbitralna decyzja rządu. Jej wysokość wynika z określonej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym. Do tej kwoty dolicza się akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Resort energii publikuje nowe obwieszczenie każdego dnia. Stawka wchodzi w życie od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Ceny paliw w Polsce – jak zmieniały się od 31 marca?

Od czasu wprowadzenia mechanizmu maksymalnych cen paliwa w Polsce wyraźnie staniały. Pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego aż 7,60 zł. W ciągu zaledwie kilkunastu dni ceny spadły odpowiednio o 12, 17 i 42 grosze.

Kara do miliona złotych za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej

Mechanizm cen maksymalnych ma zęby. Stacje benzynowe, które sprzedają paliwo drożej niż wynika z obwieszczenia, muszą liczyć się z karą finansową sięgającą do 1 miliona złotych. Przestrzeganie przepisów kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli obwieszczenie zostanie opublikowane przed weekendem lub świętami, nowe stawki obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Tusk: nie rezygnujemy z pakietu CPN

Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłą środę, że rząd nie zamierza wycofywać się z mechanizmu cen maksymalnych. Uczynił to mimo chwilowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, które mogłoby sygnalizować stabilizację cen ropy.

– Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące – podkreślił szef rządu.

Pakiet CPN, do którego nawiązał premier, to zestaw regulacji mających chronić konsumentów przed nagłymi skokami cen paliw na polskim rynku.

