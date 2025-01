Ceny paliw spadną? Trump gra na obniżkę cen ropy

W skali tygodnia "efekt Trumpa" spowodował spadek cen ropy o ponad 2,5 dolara za baryłkę. To z kolei może dawać nadzieję kierowcom, że w najbliższym czasie ceny paliw spadną. Należy pamiętać, że efekty nie są jednak natychmiastowe, gdyż obecne ceny na pylonach dotyczą ropy, która już została zakupiona.

W jaki sposób Trump wpłynął na ceny paliw? Prezydent USA zaapelował do organizacji zrzeszającej kraje eksportujące ropę naftową starając się o obniżkę cen ropy, co ma pomóc w zakończeniu wojny na Ukrainie. USA naciska także na Indie, aby maksymalnie do 27 lutego 2025 roku rozładowali rosyjską ropę, a transakcje zostały sfinalizowane do 12 marca. Po tym terminie rosyjska ropa nie będzie objęta sankcjami jeśli cena za baryłkę nie wzrośnie powyżej 60 dolarów.

Zwiększyła się także presja na wydobycie ropy z USA, Stany chcą zwiększyć konkurencyjność wobec krajów OPEC.

Jak zmienią się ceny paliw na początku lutego?

Według analiz e-petrol.pl, średnia cena benzyny 95 w ostatnim tygodniu stycznia wynosi w Polsce 6,16 zł/litr, a na początku lutego powinna wzrosnąć do 6,27 zł/litr. Z kolei benzyna 98 kosztująca obecnie średnio 6,94 zł/litr, wzrośnie do średniej ceny 7,06 zł/litr.

Olej napędowy kosztuje obecnie średnio 6,37 zł/litr, a w pierwszym tygodniu lutego cena wzrośnie do 6,49 zł/litr. Podwyżki nie ominą również objętego sankcjami autogazu LPG, który obecnie kosztuje średnio 3,26 zł/litr, a wzrośnie do 3,34 zł/litr.

Ceny różnią się jednak według województw. Jak podaje AutoCentrum, najdroższa benzyna 95 jest w w woj. opolskim i kosztuje 6,64 zł/litr, a najtańsza w kujawsko-pomorskim i kosztuje 6 zł/litr.

Z kolei najdrożej olej napędowy zatankujemy w woj. opolskim (6,49 zł/litr), a najtaniej w woj. wielopolskim (6,17 zł/litr). Najdroższy autogaz jest w woj. lubelskim (3,27 zł/litr), a najtańszy w woj. dolnośląskim (3,15 zł/litr).

Autor: