Aktualne cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce (benzyna, diesel, autogaz).

Porównanie cen paliw z ubiegłym rokiem i identyfikacja regionów z najwyższymi i najniższymi cenami.

Prognozy na kolejny tydzień: możliwe podwyżki na części stacji, stabilizacja lub niewielkie spadki na pozostałych.

Wpływ sytuacji geopolitycznej (ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, presja USA na ograniczenie importu rosyjskiej ropy) na ceny paliw.

Ceny paliw nieznacznie wzrosły

Jak zauważyli analitycy Reflex.com.pl Urszula Cieślak i Rafał Zywert, średnie ceny paliw w Polsce wzrosły od 3 do 5 groszy na litrze. Jednak ta zmiana nie była odczuwalna na wszystkich stacjach. Kierowcy tankujący na blisko połowie stacji w kraju, głównie tych należących do niezależnych operatorów, mogli nawet nie zauważyć większych różnic. Na tych stacjach ceny wzrosły nieznacznie, bo o około 1 grosz na litrze.

Średnie ceny paliw na dzień 25 września według analityków Reflex kształtowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,86 zł/l

5,86 zł/l Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l

6,61 zł/l Olej napędowy: 5,97 zł/l

5,97 zł/l Autogaz: 2,68 zł/l

Ceny paliw mogą wzrosnąć w przyszłym tygodniu, ale nie na wszystkich stacjach

Jak wskazują Urszula Cieślak i Rafał Zywert, ceny paliw są niższe niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku, ale różnice te z każdym tygodniem maleją. Benzyna 95 i 98 są tańsze odpowiednio o 10 i 13 groszy na litrze, natomiast olej napędowy jest tańszy tylko o 1 grosz na litrze. Najkorzystniej w tym zestawieniu wypada autogaz, który jest tańszy aż o 17 groszy na litrze.

- W analizy cen w poszczególnych regionach wynika, że Mazowieckie jest generalnie najdroższym regionem dla kierowców (Pb95, Pb98 i ON), a Pomorskie i Śląskie mają jedne z najniższych cen benzyny i LPG. Największe podwyżki w tym tygodniu zanotowaliśmy w Małopolsce, na Mazowszu i Warmińsko-Mazurskim - czytamy w raporcie Reflex.com.pl.

Według analiz ekspertów na stacjach, gdzie ceny dotychczas pozostawały stabilne, istnieje ryzyko podwyżek średnio o 3-4 grosze. Na pozostałych stacjach ceny mogą się wahać, a na niektórych możliwe są nawet niewielkie spadki.

Sytuacja na rynku ropy

Jak czytamy w raporcie biura Reflex, w piątek rano ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w okolicach 70 dolarów za baryłkę (w skali tygodnia podrożała o 4 dolary/baryłka), co oznacza, że ropa naftowa jest najdroższa od 3 września.

Urszula Cieślak i Rafał Zywert wskazują, że ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową przynoszą skutki - rosyjskie ministerstwo energetyki poinformowało o przedłużeniu całkowitego zakazu eksportu benzyn do końca roku, oraz wprowadzono ograniczenia w eksporcie diesla. Decyzje podjęto w obawie o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Według danych S&P Global, we wrześniu rosyjski eksport diesla spadł o blisko 30% w porównaniu z poprzednim miesiącem i był najniższy od 2020 roku, czyli od początku pandemii koronawirusa.

- Prezydent USA [Donald Trump - dop. red.] w trakcie czwartkowego spotkania z prezydentem Turcji [Recepem Erdoganem - dop. red.] przekonywał, że rezygnacja Turcji z zakupów rosyjskiej ropy i gazu jest najlepszą rzeczą jaką Turcja może zrobić, aby pomóc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Turcja jest trzecim największym po Chinach i Indiach importerem rosyjskiej ropy naftowej, choć importowany wolumen (około 0,3 mln bbl/d) jest 5-6 krotnie niższy niż w przypadku Indii czy Chin. Amerykański minister energii z kolei zaoferował Indiom, które obecnie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej drogą morską, współpracę w zakresie odejścia od zakupów ropy rosyjskiej. Dodatkowo zaapelował do Europy, aby ta przyspieszyła plan całkowitego odejścia do importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Do rezygnacji z importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu przez kraj UE i NATO nawołuje już od kilku tygodni amerykański prezydent - czytamy w raporcie Reflex.com.pl.

