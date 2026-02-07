Ceny paliw wzrosły w tym tygodniu. W przyszłym czeka nas powtórka

Prognozy e-petrol.pl wskazują na możliwy wzrost cen benzyny i oleju napędowego.

Wzrost cen na rynku hurtowym może wpłynąć na utrwalenie trendu wzrostowego na stacjach.

Analitycy przewidują, że benzyna 95 może kosztować od 5,60 do 5,71 zł/l, a diesel od 5,92 do 6,03 zł/l.

Ceny paliw rosną w hurcie. W przyszłym tygodniu będzie drożej też na stacjach

W pierwszym tygodniu lutego obserwowaliśmy wzrost cen paliw. Jak czytamy w raporcie e-petrol.pl, średnia cena benzyny 95 wzrosła o 5 groszy, osiągając 5,64 zł/l, a diesel podrożał o 2 grosze, kosztując średnio 5,95 zł/l. Co ciekawe, relacja cenowa między tymi paliwami pozostała stabilna, z dieslem droższym od popularnej benzyny 95. Podwyżki dotknęły również autogaz, który po wzroście o 2 grosze kosztuje średnio 2,69 zł/l.

Zmiany na rynku hurtowym również nie pozostają bez znaczenia. Benzyna bezołowiowa 95 zdrożała o 1,51 proc., co przekłada się na 65 zł netto za metr sześcienny, osiągając poziom 4364,20 zł netto. Olej napędowy podrożał o 11,40 zł, osiągając średnią cenę 4607,80 zł netto. Jak zauważają analitycy e-petrol.pl, różnica cen między paliwami podstawowymi zmniejszyła się z około 300 zł do 243,60 zł.

Prognozy cen paliw na 9-15 lutego. Czeka nas kolejny wzrost cen

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że Orlen i Aramco Fuels Poland wprowadzą niewielkie korekty w cennikach hurtowych, co może utrwalić obecny trend cenowy na stacjach.

Według prognoz e-petrol.pl, w okresie od 9 do 15 lutego 2026 r. benzyna 95 powinna kosztować od 5,60 do 5,71 zł/l, a olej napędowy od 5,92 do 6,03 zł/l. Na rynku autogazu od kilku tygodni obserwujemy jedynie niewielkie zmiany, a analizy wskazują, że w przyszłym tygodniu LPG może utrzymać obecną cenę lub nieznacznie zdrożeć – kierowcy zapłacą od 2,67 do 2,73 zł za litr.

