Ceny polskich truskawek [KWIECIEŃ 2023]. Kiedy się pojawią i ile będą kosztować?

Truskawki w Polsce - ile kosztują?

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku za kilogram pierwszych polskich truskawek na Rynku Hurtowym w Broniszach trzeba było zapłacić od 18 do 22 zł. Dla porównania truskawki importowane teraz kosztują w hurcie od 9 do 12 zł za kg, co w detalu daje co najmniej podwójną cenę, czyli odpowiednio od 18 do 24 zł za kilogram. Ile nam przyjdzie płacić za owoce sezonowe? Jedno jest pewne. Taniej niż przed rokiem na pewno nie będzie. A to z wielu powodów. Przede wszystkim utrzymanie plantacji truskawek jest droższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że inflacja w Polsce cały czas przekracza 16 proc. Na ceny sezonowych krajowych owoców ogromny wpływ ma także pogoda. Póki co pogoda nas nie rozpieszcza i można spodziewać się opóźnienia sezonu truskawkowego i niewielkich zbiorów. Pierwsze krajowe truskawki zwykle pojawiały się już w maju. Pełnia sezonu to czerwiec i początek lipca. W sklepach i na bazarach już można napotkać na polskie truskawki. Ile trzeba zapłacić? W sieciowych sklepach pojemnik 250 g owoców kosztuje ok. 10 zł, co daje cenę ok. 40 zł za kg. Warto zauważyć, że dwa lata temu było drożej niż teraz. W 2021 roku za kilogram wiosennych truskawek trzeba było zapłacić 45 złotych. Jak będzie w pełni sezonu? Niebawem się przekonamy.

Sonda Czy na Twoim osiedlu można kupić już truskawki? Tak Nie Nie wiem