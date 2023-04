i Autor: Shutterstock Chleb

Branża spożywcza

Szok! Sprzedają chleb na kromki jak przed wojną!

Wyborcza.pl zastanawia się czy sprzedaż chleba familijnego w Przemyślu na kromki to efekt drożyzny czy może mody, która przyszła z Zachodu. Portal publikuje post z Facebooka, która informuje, że czytelniczka dostała od koleżanki zdjęcie z komentarzem: "Pamiętam że kiedyś za ciężkich czasów można było kupić ćwiartkę najmniej".... Chleb na kromki kupowało się przed wojną". Czy rzeczywiście to efekt kryzysu, a może jednak dobry pomysł zważywszy ile chleba i innej żywności Polacy wyrzucają? Czy to rzeczywiście taki ewenement?