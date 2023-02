Obniżka cen gazu dla piekarni rodzinnych

"Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. (...) Będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać" - powiedział szef rządu podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce (Mazowieckie). Dodał, że rząd będzie gwarantował pieniądze na ten cel do poziomu 200 zł i 17 gr za MWh. "To będzie wielka ulga dla tych piekarni, dla tych cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej. Od 1 kwietnia mogą planować sobie już znacząco niższy koszt" - stwierdził Morawiecki.

Z niższych cen gazu będą mogły korzystać głownie małe, rodzinne przedsiębiorstwa cukiernicze i piekarnicze. Jak zastrzeżono podczas konferencji prasowej, takiego prawa nie będą miały piekarnie i cukiernie w supermarketach.

Aby skorzystać z upustu, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do operatora. Najważniejsze, by we wniosku wpisać właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wskazujący na to, że właśnie działalność piekarnicza lub cukiernicza stanowi podstawę działalności firmy.

