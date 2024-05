Ceny prądu w Europie. Gdzie jest najtaniej?

Warto się zastanowić, czy zielona energia jest kluczem do tanich cen. Portugalia jest przykładem, że tak. Kraj ten osiągnął w kwietniu aż 90 proc. udziału energii zielonej, utrzymując go także w maju. Jednak kluczem do niskich cen prąd są elektrownie szczytowo-pompowe i rezerwuary, pełniące funkcję magazynów energii. Portugalczycy wykorzystują swoje górzyste tereny do budowy tych instalacji, co pozwala im przechowywać energię z fotowoltaiki i wiatraków w okresach niskiego zapotrzebowania i oddawać ją wtedy, gdy ceny są wyższe.

W Polsce rozwój elektrowni szczytowo-pompowych jest marginalny, a rezerwuary wodne praktycznie nie istnieją. Mimo że coraz więcej energii pochodzi u nas z OZE, często dochodzi do blokad pracy farm fotowoltaicznych, co ogranicza elastyczność systemu. W tym kontekście warto spojrzeć na Finlandię i Francję. Francja ma 57,5 proc. udziału energii nuklearnej, a Finlandia 38 proc., co sprawia, że mogą one regulować produkcję energii z OZE poprzez zmniejszanie produkcji atomowej.

Dla Polski kluczowy jest także problem zakupu praw do emisji CO2 przez elektrownie, co podnosi koszty energii. To przede wszystkim elektrownie węglowe ponoszą te koszty, co stanowi istotną część polskiego budżetu państwa. Wniosek? Optymalna mieszanka energetyczna to kwestia równowagi pomiędzy OZE a stabilnymi, elastycznymi źródłami energii, takimi jak elektrownie jądrowe czy gazowe. Odpowiednie wsparcie dla OZE, rozwój elektrowni szczytowo-pompowych oraz racjonalne wykorzystanie energii jądrowej mogą przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej, co byłoby korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla konsumentów. Współpraca z krajami o różnorodnym mikście energetycznym może również przynieść korzyści, umożliwiając wymianę energii w zależności od aktualnych potrzeb i warunków rynkowych, co może dalszym krokiem w kierunku obniżenia cen energii elektrycznej.

