Inflacja wprawdzie nie jest już dwucyfrowa, ale nadal ceny rosną. W sklepach drożyzna, a przed nami zakupy na święta Bożego Narodzenia. Postanowiliśmy sprawdzić, ile zapłacimy za zakupy w Biedronce i porównujemy koszt do wydatków w ubiegłym roku.

Do naszego świątecznego koszyka w Biedronce trafiły podstawowe artykuły, niezbędne w na świąteczne stoły – mięso, masło, śledzie, warzywa, susz owocowy na kompot czy jaja. W koszyku znalazły się 24 produkty. Do porównania kosztów po roku wybraliśmy te same produkty, o takiej samej wadze, bez promocji, które uwzględniają zakup więcej niż 1 sztuki, bez aplikacji i kart lojalnościowych.

W grudniu 2023 roku koszt naszego koszyka zakupów to 159,99 zł. W tym roku niestety zapłacimy więcej, bo aż 181,08 zł. Co podrożało najbardziej? Królem drożyzny stało się masło, którego cena systematycznie rośnie, obecnie masło Mleczna Dolina kosztuje już 8,49 zł, więcej zapłacimy za jaja, mąkę, miód czy warzywa. Pocieszające jest, że na stałym poziomie utrzymują się ceny wielu świątecznych artykułów – suszu owocowego na kompot, śledzi, grzybów suszonych czy mandarynek.

Ceny mogą jeszcze się zmienić przed świętami, z pewnością pojawią się też promocje, które pomogą nam zaoszczędzić w domowym budżecie.

Jak drożeje świąteczny koszyk zakupów?

Do naszego koszyka włożyliśmy:

Produkt Cena 2023 Cena 2024

1. Barszcz Krakus 1,5 l 3,49 zł 7,99 zł

2. Chleb 500 g 2,37 zł 2,49 zł

3. Chrzan Madero, 160 g 2,95 zł 2,95 zł

4. Cukier, 1 kg 4,79 zł 2,99 zł

5. Groszek, 400 g 2,48 zł 2,69 zł

6. Grzyby suszone, 40 g 11,99 zł 11,99 zł

7. Jaja, 10 szt. 9,99 zł 10,99 zł

8. Kapusta kiszona, 500 g 2,48 zł 2,99 zł

9. Kukurydza, 400 g 3,64 zł 3,99 zł

10. Majonez Winiary, 800 ml 15,99 zł 15,99 zł

11. Mandarynki, 1 kg 4,99 zł 4,99 zł

12. Masa makowa z bakaliami Helio 7,99 zł 7,99 zł

13. Masło, 200 g Mleczna Dolina 5,99 zł 8,49 zł

14. Mąka Szymanowska, 1 kg 1,79 zł 3,99 zł

15. Miód, 400 g 9,99 zł 13,85 zł

16. Ogórki kiszone, 400 g 5,29 zł 5,29 zł

17. Olej Kujawski, 1 l 5,99 zł 8,99 zł

18. Sok pomarańczowy, 1 l 4,85 zł 4,99 zł

19. Susz owocowy 6,99 zł 6,99 zł

20. Szynka, 1 kg 14,99 zł 14,99 zł

21. Śledzie Marinero, 750 g 14,99 zł 14,99 zł

22.Twaróg sernikowy Delikate,1 kg 9,99 zł 9,99 zł

23. Włoszczyzna 3,99 zł 7,99 zł

24. Ziemniaki, 1 kg 1,99 zł 2,49 zł.