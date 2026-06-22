Ceny ropy lecą w dół. Powodem historyczne rozmowy USA z Iranem

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-22 8:19

Ceny ropy naftowej na giełdach lecą w dół. To efekt przełomowych rozmów i wstępnego porozumienia USA-Iran. Baryłka Brent tanieje o ponad 2 proc., a WTI o blisko 1 proc. Nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie studzi jednak eskalacja konfliktu między Izraelem a Hezbollahem.

Donald Trump przemawia na tle amerykańskich flag, z mikrofonem przed sobą. Zdjęcie ilustruje kontekst rozmów USA-Iran i wpływ na ceny ropy, o czym można przeczytać na Super Biznes.
Autor: Ken Goff/ AKPA Donald Trump, prezydent USA, przemawia z mównicy z pieczęcią prezydencką na tle flag amerykańskich. W tle widoczny jest fragment białego budynku. Temat spadających cen ropy i negocjacji z Iranem znajdziesz na Super Biznes.
  • Światowe ceny ropy spadają (WTI o 0,96%, Brent o 2,13%) w reakcji na sygnały o postępie w "historycznych" rozmowach pokojowych między USA a Iranem.
  • Pomimo trwających rozmów, sytuację komplikują groźby Donalda Trumpa wobec Iranu oraz ogłoszone przez Iran zamknięcie strategicznej cieśniny Ormuz po izraelskich atakach w Libanie.
  • Potencjalne otwarcie cieśniny Ormuz mogłoby uwolnić na rynek nawet 80 mln baryłek ropy, jednak analitycy pozostają sceptyczni co do trwałego wzrostu dostaw z regionu.
  • Niezależnie od rozmów, Kuwejt i Irak już znacząco zwiększają produkcję ropy (Kuwejt do ponad 2 mln b/d, Irak do 1,5-1,6 mln b/d w Basrze), przygotowując się na większe dostawy.

Dlaczego ceny ropy spadają?

Wystarczył jeden sygnał, by rynki paliw zareagowały entuzjastycznie. Chodzi o historyczne rozmowy dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem, które odbywają się w Szwajcarii. Wiceprezydent USA J.D. Vance, który bierze w nich udział, określił spotkanie mianem historycznego i podkreślił wolę rozpoczęcia nowego rozdziału w relacjach z Iranem.

To właśnie te rozmowy doprowadziły do kluczowego przełomu. Dokument, który podpisali prezydent USA Donald Trump i prezydent Iranu Masud Pezeszkian, przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Chociaż prezydent Trump w trakcie negocjacji groził Iranowi bombardowaniami, rozmowy były kontynuowane i doprowadziły do podpisania wstępnego porozumienia.

– Prezydent USA Donald Trump poprosił, abyśmy rozpoczęli nowy rozdział w relacjach z Iranem - powiedział w niedzielę wiceprezydent USA J.D. Vance.

GEN. KOMORNICKI: USA I TRUMP SKOMPROMITOWALI SIĘ W IRANIE! | Super Ring

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Co z cieśniną Ormuz? Iran nadal grozi blokadą

Obraz sytuacji nie jest jednak tak prosty. Równolegle do rozmów pokojowych, na Bliskim Wschodzie rośnie inne napięcie. W wyniku izraelskiego ataku w południowym Libanie zginęło co najmniej 16 osób. W odpowiedzi na te działania, wspierany przez Iran Hezbollah ostrzelał wojska izraelskie, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz.

To kluczowy szlak transportowy dla światowych dostaw ropy. Mimo to analitycy wskazują, że teoretyczne porozumienie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz mogłoby błyskawicznie zalać rynek nawet 80 milionami baryłek ropy. Sytuacja jest niejasna, bo choć Iran oficjalnie zamknął cieśninę, w weekend przepłynęło przez nią 100 ton surowca. Mimo to producenci w regionie, jak Kuwejt i Irak, już przygotowują się do zwiększenia wydobycia, licząc na stabilizację. Eksperci studzą jednak optymizm. "Uważamy, że rynki nadal są nadmiernie optymistyczne w kwestii trwałego wznowienia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu" – ocenia Vivek Dhar, analityk Commonwealth Bank of Australia.

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