Inflacja w w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7 proc. Główny Urząd Statystyczny podał oficjalne dane dotyczące inflacji w kwietniu 2023 roku. Dla porównania w marcu inflacja w Polsce wynosiła 16,1 proc. Zatem zauważamy stopniowy spadek gigantycznych wzrostów cen. Jednak nie ma jeszcze powodów do wielkiej radości, gdyż wzrost cen na poziomie 14,7 proc., to wciąż bardzo dużo. Warto przypomnieć, że tak zwany bezpieczny próg inflacji do 2,5 proc. Jeśli zostaje on przekroczony, to już powinny zaświecić się wszystkie czerwone lampki. Przekroczenie tego progu oznacza, że faktycznie wzrost cen jest odczuwalny dla przeciętnego Kowalskiego, a jego oszczędności po prostu topnieją, za daną kwotę mogą kupić coraz mniej. Inflacja jest bardzo ważnym wskaźnikiem. Pokazuje on nie tylko poziom drożyzny, ale wpływa ona też na przykład na świadczenia emerytalne. Waloryzacja emerytur i rent zależy właśnie od poziomu inflacji w pełnym poprzednim roku.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7% (przy wzroście cen towarów – o 15,1% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 1,4% i towarów – o 0,5%)" - podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej w górę idą ceny żywności - podwyżka cen w zestawieniu rok do roku wynosi 19,7 proc.

