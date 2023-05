Przedsiębiorcy nie wzięli pieniędzy na gaz i prąd. Jest kolejna szansa

Co planuje PiS na wybory? Minister Maląg: chcemy przywrócić młodym marzenie o rodzinie [TYLKO U NAS]

Jarosław Kaczyński ogłosił: 500 plus zmienia się w 800 plus! Od kiedy?

Co proponuje?

Pieniądze dla firm

"Do grona największych beneficjentów należy ArcelorMittal Poland, któremu przyznano ponad 200 mln zł. Duże wsparcie otrzymały także firmy z branży chemicznej. Większość podmiotów dostała jednak tzw. podstawową pomoc w wysokości do 4 mln euro" - podaje dziennik.

Gazeta wskazuje, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt kolejnej edycji wsparcia. "Pierwszy okres przypada od początku tego roku do 30 czerwca 2023 r., a przewidziana na niego kwota sięga prawie 2,5 mld zł. Za drugi okres, przypadający od początku lipca do końca września tego roku, firmy mogą otrzymać 1,24 mld zł i tyle samo od października do końca roku. Przedsiębiorcy mogą składać aplikację w terminie 45 dni od ostatniego dnia okresu wnioskowanego" - pisze "PB".

Do udziału w programie uprawnione mają być wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe spełniające warunek energochłonności, określony jako poniesienie kosztów zakupu energii i gazu w 2021 r. na poziomie co najmniej 3 proc. wartości produkcji sprzedanej.

Gazeta wyjaśnia, że chodzi o firmy, w których co najmniej połowa produkcji odpowiada kodom dołączonym do projektu. "Głównie dotyczy to firm energochłonnych z przemysłu ciężkiego, ale nie tylko. O wsparcie mogą ubiegać się także np. producenci cukru, soli, przecieru pomidorowego, mleka w proszku, ziemniaków suszonych i mrożonych, np. frytek" - dodaje "Puls Biznesu"

