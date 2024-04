Ceny w sanatoriach w górę. Kuracjuszy czekają wysokie podwyżki

Bruksela przyzna Polsce pieniądze na CPK. A to nie wszystko!

Co się dzieje?

Praca w majówkę i odrzucony wniosek urlopowy. Co należy się pracownikom?

Koszt pobytu w sanatorium

Kuracjusze korzystający z leczenia uzdrowiskowego dojeżdżają do uzdrowiska na własny koszt, a na miejscu ponoszą częściową odpłatność tylko za: wyżywienie i zakwaterowanie. Wszystkie zabiegi przepisane przez lekarza uzdrowiskowego są za darmo. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to określa również, że dopłata ta jest zależna od standardu pokoju, w którym pacjent przebywa, oraz sezonu rozliczeniowego.

Podwyżki w sanatorium od 1 maja 2024

Podwyżka cen od 1 maja 2024 związana jest z rozpoczęciem sezonu letniego. W przypadku pokoju jednoosobowego, który jest najdroższą opcją w sanatorium, ceny od 1 maja będą wynosiły:

* Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł za dobę;

* Pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł;

* Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł.

Najtaniej jest w pokojach wieloosobowych. Od 1 maja ceny w analogicznych jak powyżej przypadkach będą wynosiły odpowiednio: 14,8 zł za wieloosobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym; 13,6 zł za pokój w studiu i 11,9 zł za pokój bez węzła higieniczno-sanitarnego.

Niższe stawki od października 2024

Ceny wrócą do niższych stawek 1 października 2024 roku. Pokój jednoosobowy będzie wtedy kosztował między 24,9 zł, a 32,6 zł, dwuosobowy od 14,2 zł do 19,5 zł, a miejsce w pokoju wieloosobowym będzie kosztować 10,6-12,5 zł.

Dodatkowe opłaty w sanatorium

Są jeszcze inne, dodatkowe koszty ponoszone w uzdrowisku, których kuracjusze często nawet się nie spodziewają. Sanatoria mogą w swoich regulaminach ustalać dodatkowe opłaty, np. za wymianę ręcznika, pościeli, telewizor czy parking. Dodatkowo trzeba zapłacić też za zabiegi, które nie są zlecone przez lekarza w ramach leczenia uzdrowiskowego.

QUIZ PRL. Czy poradziłbyś sobie w PRLu? Pytanie 1 z 15 Z wyjazdu na saksy przywiozłeś dolary. Gdzie ją wymienisz? u cinkciarza w banku państwowym u badylarza Dalej