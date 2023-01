Ceny w Warsie to kpina! W PKP Intercity podrożały nie tylko przejazdy. Za ile zjesz w pociągu?

Szturm na kultową porcelanę. Jest taniej niż w IKEI. To efekt zamykanej fabryki

Wniosek o nowe 500 plus na 2023. Kiedy składać? ZUS mówi jasno

Drożyzna w Warsie

Ceny w Polsce poszły w górę. Ostatnio wielkim echem odbiły się podwyżki cen biletów na pociągi. Okazuje się jednak, że o wiele więcej trzeba płacić też za posiłki, przekąski napoje w Warsie. Jak donosi "Fakt" jajecznica z pieczywem w pociągu PKP Intercity kosztuje 19,50 zł (w ciągu kilku miesięcy podrożała o ok. 2 zł). Do tego należy doliczyć kawę za 10 zł. I tym sposobem za skromne śniadanko w podróży za dwie osoby trzeba zapłacić ponad 80 zł.

Droższe o 1,50 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem są też frankfurterki z pieczywem, pomidorem i miksem sałat - cena tej opcji śniadaniowej to 21,50 zł. Trzy racuchy z jabłkami i jogurtem to koszt rzędu 22,50 zł, podczas gdy w maju 2022 r. wynosił on 19 zł. Więcej trzeba płacić też za obiady. Na przykład schabowy ziemniakami i surówką kosztuje 38,50 zł, czyli o 3,5 zł więcej niż przed kilkoma miesiącami.

Zatem wybierając się na posiłek do wagonu restauracyjnego z rodziną, trzeba liczyć się z wysokim rachunkiem. W przypadku długiej trasy, za śniadania i obiady dla trzech osób zapłacimy ok. 250 zł.

Przypomnijmy, że od 11 stycznia obowiązuje nowy cennik biletów PKP Intercity. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę uzasadniono wzrostem cen prądu

Sonda Przejmujesz się inflacją? Tak Nie