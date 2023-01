LOT ośmieszył PKP. Już nie tylko tanie linie lotnicze są tańsze niż pociągi

Promocja PLL LOT. Ceny biletów już od 99 zł

Biuro prasowe PLL LOT poinformowało o startującej promocji. "Ruszyła styczniowa promocja Polskich Linii Lotniczych LOT. Ceny biletów zaczynają się już od 99 zł" - czytamy w komunikacie prasowym. Data rozpoczęcia promocji nie jest przypadkowa - ruszyła 11 stycznia, czyli w dniu, w którym PKP Intercity wprowadziło nowy, znacznie droższy cennik połączeń.

"Promocja obejmuje bilety zakupione w dniach 11-18 stycznia 2023 na loty odbywające się od 1 lutego do 31 maja 2023, z wyjątkiem okresu Wielkanocy i majówki. Ceny zaczynają się już od 99 zł w jedną stronę – na rejsy krajowe i od 199 zł w obie strony na rejsy europejskie" - brzmi dalsza część prasowego komunikatu PLL LOT.

"Nasza noworoczna promocja to idealna okazja do zaplanowania zarówno krótkiego ‘city-breaku’, jak i dłuższego wypoczynku, np. w słonecznym Miami czy Los Angeles. Przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjną ofertę zarówno w ramach siatki europejskiej, jak również na Bliski Wschód, do Ameryki i do Azji. Zapraszamy wszystkich na nasze gościnne pokłady" - podkreślił członek zarządu PLL LOT ds. handlowych, Michał Fijoł cytowany przez portal rynek-lotniczy.pl.

Samolotem taniej niż pociągiem?

Kluczową zaletą biletów lotniczych jest fakt, że można je kupić ze znacznym wyprzedzeniem. Pomimo kliku promocyjnych cen w PKP Intercity - oferta PLL LOT wciąż jest bardzo konkurencyjna - zwłaszcza gdy wybieramy się w podróż bez większego bagażu.

W przypadku podróży z bagażem podręcznym na promocyjne połączenia możemy liczyć już na początku lutego. W terminach od połowy marca i w kwietniu loty za 120 złotych są dostępne niemal na każde połączenie.

Poznań - Warszawa - 118-160 zł (lot - 1 godz.) początek lutego/ Pociąg EIP - 175 zł

Wrocław - Warszawa - 119 zł od połowy lutego

Zielona Góra - Warszawa - 89 zł od początku lutego

Jak informuje portal rynek-lotniczy.pl z większości portów regionalnych możemy obecnie kupić bilety LOT w cenie od 119 do 149 złotych na rejsy popołudniowe i wieczorne do Warszawy. Loty ranne i w ciągu dnia zaczynają się od 200 złotych, o ile kupimy je na datę lutową. Za realizowane wcześniej przeloty trzeba zapłacić minimum 278 złotych.

Polecany artykuł: Polacy nie wierzą w spadek cen żywności w 2023 roku

Sonda Czy podróżujesz kolejami PKP Intercity? Tak, chętnie Tak, ale wolę podróżować innymi środkami transportu Nie