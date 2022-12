Milczarski zarabiał grube miliony!

Dziś jak grom z jasnego nieba gruchnęła informacja, że Rafał Milczarski został odwołany z fotela prezesa zarządu LOT.

Dotychczas nie mógł on jednak narzekać na niskie wynagrodzenie. Jak wynika z danych udostępnionych przez Watchdog Polska, tylko w 2017 roku prezes zarobił 1 835 495,09 zł. Nie wiadomo, czy to kwota brutto czy netto, ale nawet po odjęciu podatku byłaby to fortuna. Skromniejsze wynagrodzenie prezes otrzymał w 2018 roku. Honorarium kontraktowe prezesa LOT wyniosło wtedy "zaledwie" 792 680,40 zł. Dla porównania w tym samym roku reszta zarządu mogła liczyć na pensje w wysokości od 406 615,69 zł do 581 298,96 zł.

Dane o wynagrodzeniach w LOT ujawniła Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która o informacje ubiegała się przez trzy lata. Aktywiści trafili na drogę sądową. "Jeden wniosek, trzy pytania i... ponad trzy lata, by otrzymać odpowiedź. W tym czasie wymieniliśmy z LOT kilkadziesiąt pism, a sąd wydał dwa postanowienia o ukaraniu spółki grzywnami: 3000 zł i 1500 zł. Wyrok wykonano dopiero po drugim wezwaniu i wniosku o ukaranie grzywną" - czytamy na profilu Watchdog Polska na Twitterze.

Dlaczego tak długo trzeba było czekać na informacje o zarobkach prezesa LOT?

Według informacji portalu "Rynek Lotniczy", spółka odmawiała odpowiedzi, powołując się na prawo do prywatności oraz prawo do nieinformowania o indywidualnych sprawach pracowniczych. Pierwszy wniosek aktywiści złożyli jeszcze w październiku 2018 r. Według obliczeń Pasazer.com, od 2016 do 2018 roku PLL LOT na wynagrodzenia zarządu przeznaczył 20 mln zł.

Po ujawnieniu wynagrodzeń zarządu związkowcy zgłosili spór zbiorowy z liniami i grozili akcją strajkową. Domagali się podwyżek wynagrodzeń pracowników personelu pokładowego o 60 proc. "Jednocześnie jesteśmy zbulwersowani informacjami o poziomie wynagrodzeń zarządu PLL LOT. Okazuje się, że umiar i pokora, o których mówiła już Beata Szydło, dotyczą pracowników narodowego przewoźnika, ale nie obejmują władz spółki" – poinformowali związkowcy.

