Ceny węgla w styczniu 2026. W sklepie PGG wyprzedaż, tyle zapłacisz za opał

Ile kosztuje węgiel w styczniu 2026 roku?

Na początku stycznia 2026 roku ceny węgla kamiennego w Polsce są stabilne, z niewielkim wzrostem o 2-5% względem grudnia 2025 roku, co wynika z sezonowego zapotrzebowania na opał. Mimo to, ceny są około 10-15% niższe niż w styczniu 2024 roku, dzięki stabilizacji na rynku surowców energetycznych. W hurtowniach opału ceny tony węgla luzem wahają się od 1150 zł do 1500 zł, przy czym groszek jest nieco droższy – od 1200 zł do 1500 zł za tonę. W marketach budowlanych, takich jak Leroy Merlin, Castorama czy OBI, węgiel workowany (zazwyczaj w opakowaniach 20 kg) kosztuje od 28 zł do 34 zł za worek, co przelicza się na 1400–1700 zł za tonę.

Ceny węgla w sklepie PGG

Dobrą wiadomością dla konsumentów jest fakt, że Polska Grupa Górnicza (PGG) oferuje w styczniu 2026 roku atrakcyjne ceny, a nawet wyprzedaże na niektóre sortymenty węgla. Zakup bezpośrednio u producentów, takich jak PGG, często pozwala na uzyskanie korzystniejszych cen, zwłaszcza przy większych zamówieniach.

Przykładowe ceny w PGG w styczniu 2026 r. (w tym produkty z wyprzedaży):

Węgiel orzech (luzem): od 1150 zł za tonę.

Węgiel kostka (luzem): od 1150 zł za tonę.

Groszek (worki, 1000 kg): około 1400 zł za tonę.

Pieklorz i Karlik (groszek 5-25 mm, wyprzedaż): 1255,00 zł za tonę (paleta 50 worków po 20 kg lub Big Bag 1000 kg).

Karolinka (groszek standard 5-25 mm, wyprzedaż): 1400,00 zł za tonę (paleta 50 worków po 20 kg).

Pojedyncze worki (wyprzedaż): Za 20-kilogramowy worek groszku Pieklorz lub Karlik trzeba zapłacić 25,10 zł, a za groszek Karolinka 28,00 zł.

Warto zwrócić uwagę na produkty oznaczone jako wyprzedażowe, ponieważ są to ostatnie, niewielkie ilości, które pozostały na niektórych składach KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla). W miejsce wycofywanych groszków Pieklorz, Karlik i Karolinka, wchodzą nowe, niskoemisyjne paliwa oznaczone jako KLASA BŁĘKITNY, które emitują o 30% mniej substancji szkodliwych.

Co wpływa na ceny węgla i jakie są prognozy?

Na ceny węgla wpływa wiele czynników, w tym sezonowe zapotrzebowanie, sytuacja na globalnych rynkach surowców energetycznych, a także koszty transportu. Na początku 2026 roku PGG zmieniło zasady naliczania kosztów dostawy – obecnie są one uzależnione od odległości między kopalnią a adresem odbiorcy, podczas gdy do końca 2025 roku obowiązywała jednolita stawka na terenie całego kraju.

Eksperci wskazują, że choć obecna sytuacja jest stabilna, mroźna zima i rosnący popyt mogą prowadzić do dalszych podwyżek cen w kolejnych tygodniach. Prognozy długoterminowe sugerują jednak stopniowy spadek wartości węgla w perspektywie do 2030 roku, co jest związane z globalną transformacją energetyczną. Bank Światowy prognozuje, że średnia cena węgla australijskiego spadnie do 95 USD/tonę w 2026 r., a w dalszym horyzoncie do około 90 USD/tonę w 2030 r.

