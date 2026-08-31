Lider Bayer Full, Sławomir Świerzyński, otrzymuje z ZUS zaledwie 386 zł emerytury miesięcznie, mimo opłacania składek przez 37 lat.

Wyjątkowo niska kwota świadczenia wynika ze specyfiki pracy artystycznej i niższych składek odprowadzanych od umów cywilnoprawnych.

Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, "cesarz disco polo" musi nadal aktywnie koncertować, by zapewnić sobie utrzymanie finansowe.

Historia artysty stanowi przestrogę dla osób z branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze idzie w parze z zabezpieczeniem emerytalnym.

"Cesarz disco polo" z emeryturą, która nie starczy na rachunki

Wokalista Sławomir Świerzyński, lider legendarnego zespołu Bayer Full, od lat nosi nieformalny tytuł "cesarza disco polo". Jego piosenki zna cała Polska, a koncerty wciąż przyciągają tłumy. Jednak gdy przychodzi do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, cesarski splendor znika bez śladu. Artysta już kilka lat temu publicznie przyznał, jak wygląda jego sytuacja emerytalna, a informacja ta do dziś budzi ogromne emocje.

W jednym z wywiadów Sławomir Świerzyński ujawnił kwotę, jaką wyliczył mu ZUS. Trudno w nią uwierzyć. – Dostałem pismo z ZUS, w którym po 37 latach opłacania składek zagwarantowano mi 386 zł emerytury – mówił w rozmowie z "Super Expressem". Ta kwota nie jest żartem ani pomyłką. Ta wyjątkowo niska emerytura artysty, jak sam przyznał wokalista Sławomir Świerzyński, jest wynikiem 37 lat opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu osób jest to dowód na to, jak niesprawiedliwy i skomplikowany potrafi być system ubezpieczeń społecznych w Polsce, zwłaszcza dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Dlaczego emerytura Sławomira Świerzyńskiego jest tak niska?

Pytanie, jak to możliwe, że po tylu latach pracy na scenie i opłacania składek świadczenie jest tak głodowe, zadaje sobie wiele osób. To nie pomyłka urzędników. Problem leży w systemie i specyfice pracy artystycznej. Wysokość emerytury zależy nie tylko od stażu pracy, ale przede wszystkim od wysokości odprowadzanych składek.

W przypadku artystów, którzy często nie są zatrudnieni na umowę o pracę, podstawą ich działalności są umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Przez wiele lat od takich umów składki emerytalne były znacznie niższe niż w przypadku etatu lub nie były obowiązkowe. Wielu twórców, w tym muzyków, przez lata pracuje na umowach cywilnoprawnych, od których składki emerytalne są niższe lub odprowadzane nieregularnie, co bezpośrednio przekłada się na niską emeryturę artysty w przyszłości. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś pracował dekadami, ale jego składki były niskie, na wysokie świadczenie z ZUS nie ma co liczyć.

Praca zamiast odpoczynku. Tak wygląda emerytura gwiazdora

Sławomir Świerzyński, który w 2026 roku kończy 65 lat, jest już w wieku emerytalnym. Jednak kwota 386 zł miesięcznie nie pozwala na godne życie, nie mówiąc już o zasłużonym odpoczynku. Lider Bayer Full nie ukrywa, że jedynym rozwiązaniem jest dla niego dalsza praca. Razem ze swoim zespołem, z którym jest związany już ponad 42 lata, nieustannie koncertuje w Polsce i za granicą.

To właśnie aktywność zawodowa zapewnia mu stabilność finansową. W działalność zespołu zaangażowana jest także jego rodzina. Na scenie u boku ojca występuje jego córka Nikola, a razem z braćmi tworzy także grupę Baby Full. Historia, w której Sławomir Świerzyński i ZUS odgrywają główne role, jest przestrogą dla wielu osób pracujących w branży kreatywnej. Pokazuje, że popularność i sukcesy zawodowe nie zawsze idą w parze z zabezpieczeniem na przyszłość, a o wysokość swojej emerytury warto zadbać na własną rękę, nie licząc wyłącznie na państwowy system.

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