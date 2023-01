Chaos z emeryturami seniorów w 2023! Co miesiąc dostaną inną kwotę! Dlaczego?

Chaos w emeryturach w 2023 roku! Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Od nowego roku będzie sporo zamieszania w emeryturach, bo niemal co miesiąc ich świadczenia mogą przychodzić w innych kwotach. To oczywiście utrudnia planowanie budżetu w dłuższej perspektywie, co jest uciążliwe dla seniorów, którzy często muszą najbardziej liczyć każdą złotówkę na dopięcie swoich finansów.

Papierkiem lakmusowym w teorii powinny być pierwsze dwa miesiące, w których emeryturach przyjdzie taka sama jak do tej pory. Później jednak nadejdzie zapowiadana waloryzacja, która będzie w 2023 roku rekordowa. Kwotę z waloryzacji powinni zapamiętać emeryci, bo to ona będzie ich "podstawą" w przyszłym roku. Później jednak przyjdą, trzynastki, zwroty podatku, czy czternastki. Kiedy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych emerytur? Sprawdź w naszej galerii.

