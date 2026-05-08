Chcesz zarabiać na start 17 tys. złotych? To możliwe po tych studiach

Nowy ranking ujawnia, które studia w Polsce dają najwyższe zarobki.

IT i AI dominują, ale pielęgniarstwo zaskakuje pensjami do 17 tys. zł.

Wybór studiów to dziś dla wielu młodych ludzi jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Jak wynika z rankingu przygotowanego przez businessinsider.com.pl, niektóre kierunki studiów pozwalają osiągać bardzo wysokie zarobki już na starcie kariery. W części przypadków świeżo upieczeni absolwenci mogą liczyć nawet na ponad 10 tys. zł miesięcznie, a rekordziści przebijają granicę 17 tys. zł.

Ranking oparto na danych absolwentów z 2023 roku, którzy po ukończeniu studiów podjęli pracę bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Dzięki temu zestawienie pokazuje realny potencjał wejścia na rynek pracy po konkretnych kierunkach i uczelniach.

Informatyka i AI wciąż bez konkurencji

Największe pieniądze nadal czekają na absolwentów kierunków ścisłych i technologicznych. Szczególnie mocno wyróżnia się Warszawa i Kraków, gdzie najlepiej opłacane kierunki pozwalają już na początku kariery przekraczać granicę 10 tys. zł miesięcznie.

Według danych przytoczonych przez Business Insider Polska, najwyższą medianę wynagrodzeń osiągają absolwenci informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ich zarobki przekraczają 17 tys. zł miesięcznie.

Bardzo dobrze wypadają także kierunki związane ze sztuczną inteligencją, analizą danych, automatyką, cybernetyką czy robotyką. W Krakowie dominują absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej, a w Trójmieście wysokie wynagrodzenia zapewniają m.in. automatyka i cybernetyka na Politechnice Gdańskiej. W rankingu pojawiają się także bardziej niszowe kierunki, jak technologie kosmiczne i satelitarne czy oceanotechnika.

Pielęgniarstwo zaskoczyło wszystkich

Największym zaskoczeniem zestawienia okazało się jednak pielęgniarstwo. Ten kierunek wygrał aż w pięciu województwach i bardzo często daje wyższe wynagrodzenia niż popularne kierunki ekonomiczne czy społeczne.

W części regionów absolwenci pielęgniarstwa mogą liczyć na pensje przekraczające 11 tys. zł brutto miesięcznie. W województwie dolnośląskim mediana wynagrodzeń po pielęgniarstwie sięgała ponad 14 tys. zł.

Eksperci podkreślają jednak, że rynek pracy w ochronie zdrowia jest dziś wyjątkowo chłonny, a niedobór personelu medycznego przekłada się na rosnące pensje.

Nie tylko Warszawa i Kraków

Choć najwyższe zarobki nadal oferują największe miasta akademickie, ranking pokazuje, że dobrze płatne studia można znaleźć także poza największymi metropoliami. W województwie warmińsko-mazurskim dobrze wypadają m.in. kierunki policyjne i mechatronika. W lubelskim wysokie miejsca zajęły kierunki lotnicze, w tym nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Z kolei w zachodniopomorskim mocną pozycję mają kierunki techniczne związane z przemysłem i chemią.

W wielu regionach dobrze radzą sobie też filologie językowe, matematyka czy kierunki związane z analizą danych.

Rynek pracy premiuje konkretne kompetencje

Autorzy rankingu zwracają uwagę, że wysokie zarobki po studiach najczęściej gwarantują dziś konkretne umiejętności techniczne albo zawody deficytowe. Dotyczy to zarówno branży IT, jak i ochrony zdrowia.

Nieco gorzej wypadają kierunki, które wymagają długiego zdobywania uprawnień zawodowych, jak prawo, architektura czy część zawodów budowlanych. W ich przypadku najwyższe zarobki pojawiają się dopiero po kilku latach pracy.

Eksperci podkreślają również, że samo wykształcenie nie gwarantuje dziś sukcesu. Coraz większe znaczenie mają praktyczne umiejętności, znajomość języków i doświadczenie zdobywane jeszcze podczas studiów.

