Chciał wpłacić miliony do banku na 5 minut przed zamknięciem. Stał się hitem internetu

Chciał założyć konto i wpłacić 4 mln. Odmówiono mu, bo przyszedł za późno

Dawid Pałka, który w pisze w swoim profilu, że jest "seryjnym przedsiębiorcą" i "10xCEO" wstawił wpis na X, w którym poskarżył się na podejście mBanku do klientów.

- Wchodzę dziś do banku 16.55. Chce założyć konto firmowe do nowej spółki i wpłacić 4 miliony. Pani do mnie, że nie załatwię. Pytam czemu? Bo 5 min do zamknięcia a konto będziemy zakładać 30 minuty. Podziękowałem i poszedłem do innego banku. mBank, gratuluję podejścia do klientów - napisał Dawid Pałka we wpisie.

Co jednak ciekawe, internauci w odpowiedziach nie atakowali mBanku, a chwalili go za to, że szanuje czas pracy swoich pracowników. Sam influencer tłumaczył później, że "Pani postąpiła prawidłowo", ale bank powinien mieć "procedury na takie sytuację". Dodał, że kwota czterech milionów miała "pokazać wagę potencjalnego klienta dla banku" i ostatecznie konto założył u konkurencji.

mBank odpowiada influencerowi

Wieczorem profil mBanku na X zamieścił wpis, w którym napisano "Szacunek do naszych klientów jest dla nas równie ważny co szacunek do naszych pracowników i ich wolnego czasu".

Dawid Pałka odpowiedział na wpis mBanku wytykając godzinę wrzucenia postu (22:13) sugerując aby "popracowali nad szacunkiem do wolnego czasu własnych pracowników".

- Drodzy, pamiętajcie, we współpracy z moimi firmami zawsze będziecie partnerem, a nie petentem. Jeśli trzeba coś załatwić dla klienta, załatwiamy dziś i na bank, a nie odsyłamy na jutro. A pracownicy są za to odpowiednio gratyfikowani. Bo tak to powinno działać w biznesie - pisał Pałka na X.

