Chiński gigant wchodzi do Polski?

Ta wiadomość odbiła się szerokim echem zarówno wśród inwestorów, pracowników firm logistycznych, jak i tysięcy kurierów. Jest również komentowana na wiele sposobów w mediach społecznościowych.

"To może być prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku paczek" – zaznaczają internauci.

Firma zaczyna rekrutację pracowników

O co chodzi? Chiński gigant logistyczny SF Express szykuje się do wejścia do Polski. Pierwsze sygnały już są, gdyż firma zaczęła szukać pracowników m.in. na stanowisko menedżera odpowiedzialnego za rozwój biznesu w naszym kraju.

Dla wielu kurierów jest to jasny znak, że jeden z największych graczy na świecie chce rozgościć się nad Wisłą.

Potęga, z którą trudno konkurować

SF Express to prawdziwy gigant. Firma działa od lat 90. XX wieku i dziś jest jednym z największych operatorów logistycznych na świecie. "Robią więcej paczek dziennie niż cały polski rynek w miesiąc" – alarmują przedstawiciele branży.

Nic dziwnego, że polskie firmy mogą mieć powody do niepokoju. Taki konkurent to zupełnie inna liga.

Najpierw paczki z Chin, potem reszta

Eksperci przewidują, że Chińczycy zaczną od obsługi przesyłek z Azji do Europy. Chodzi głównie o zakupy internetowe – paczki z chińskich platform zalewają rynek.

Dopiero później firma może wejść szerzej: magazyny, obsługa sklepów i w końcu dostawy krajowe.

Chińczycy coraz śmielej w Europie

To nie jest przypadek. Firmy z Państwa Środka coraz mocniej rozpychają się na europejskim rynku.

Przykład? JD.com uruchomił usługę ekspresowych dostaw, a Temu współpracuje z wieloma operatorami logistycznymi i rośnie w zawrotnym tempie.

Będzie taniej czy trudniej?

Eksperci mówią wprost: Europa przestaje być tylko rynkiem sprzedaży. Staje się miejscem, gdzie Chińczycy chcą kontrolować cały handel – od magazynu po dostawę do drzwi.

Dla klientów może to oznaczać jedno – większą konkurencję i niższe ceny. Ale dla polskich firm kurierskich to poważne wyzwanie.

PTNW - Modzelewski