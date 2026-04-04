Drożyzna pustoszy nasze portfele

Było drogo, a jest jeszcze drożej. Ceny w sklepach rosną jak szalone. Wzrost cen, szczególnie widoczny w ostatnim czasie, staje się coraz bardziej uciążliwy.

Zarówno właściciele sklepów, jak i sprzedawcy zgodnie twierdzą, że wszystko przez konflikt na Bliskim Wschodzie, który mocno miesza w światowym handlu. Za wyższe ceny paliw na stacjach benzynowych ktoś musi zapłacić. Cały ciężar opłat spada na kupujących, którzy niemal co tydzień, oglądali nowe ceny wielu produktów.

Zaczynamy oglądać każdą złotówkę

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2026 roku, czyli zanim rozpoczął się konflikt na Bliskim Wschodzie, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,4 proc. w ujęciu rocznym. Jednak ceny w sklepach detalicznych rosły szybciej, średnio o 3,8 proc. licząc rok do roku.

Najmocniej podrożały wędliny (11 proc.), pieczywo i jajka. Koszyk wielkanocny był droższy średnio o 2-3 proc., ale w statystykach nie uwzględniono anomalii cenowych niektórych produktów. O ile zdrożały produkty spożywcze w marcu dowiemy się za kilka dni. Kupujący odczuli to znacznie w swoich portfelach.

Nic dziwnego, że coraz więcej osób dokładnie ogląda każdą złotówkę zanim ją wyda w sklepie. Dziś rabaty to coś więcej niż okazja – to styl życia. Widać to w większości marketów czy sklepów osiedlowych. Klienci porównują ceny, robią listy zakupów, a nawet ustalają limit przy kasie i rezygnują z części produktów.

Sprawdziliśmy to na własnej skórze

Jak zatem wyglądają realia? Przez dwa tygodnie robiłem zakupy tylko w promocjach i to zarówno w popularnych sieciach, jak i na lokalnych bazarach. Efekt? Na pierwszy rzut oka imponujący.

W jednym tygodniu udało się zaoszczędzić 250 zł, tuż przed świętami ponad 350 zł. Łącznie przez pół miesiąca wyszło ponad 600 zł oszczędności.

Haczyk, o którym mało kto mówi

Brzmi świetnie? Niestety, jest pewien problem. Żeby skorzystać z promocji, trzeba kupować więcej. Dwie, trzy sztuki tego samego produktu, zapasy cukru, mąki czy masła… Efekt? Lodówka i szafki pękają w szwach, a wydatki rosną.

Jest jeszcze druga strona medalu. W praktyce dwutygodniowe koszty zakupów wzrosły nawet o jedną trzecią. Czyli zamiast oszczędzać wydajemy więcej. Niektóre produkty, jak: proszki do prania, tabletki do zmywarki, czy ręczniki kuchenne kupujemy na zapas.

Nie każda promocja to okazja

W sklepach aż roi się od „super okazji”, które ściągają uwagę kupujących. Problem w tym, że część z nich to zwykły marketing.

Rabat od kilku do kilkudziesięciu groszy? Promocja tylko z aplikacją? Albo „2+1 gratis”, gdzie zniżka liczona jest od najtańszego produktu? Klienci często łapią się na takie triki.

Niestety, nie wszystko można kupić z upustem. Bywa tak, że tańszy towar znika z półek w kilka minut, a spóźnieni klienci odchodzą z pustymi rękami. W takich sytuacjach należy szukać tańszego towaru w innych sklepach.

Oszczędzasz pieniądze, tracisz czas

Jest jeszcze coś, na co nie wszyscy zwracają uwagę. Polowanie na promocje to nie tylko pieniądze, ale też czas. Jeżdżenie po kilku sklepach, stanie w kolejkach, czy szukanie okazji, to potrafi zająć pół dnia.

A przecież wieczór czy weekend można spędzić inaczej.

PTNW - Miłosz Bembinow