Od wtorku (9 czerwca) czekają nas obniżki cen paliw: benzyna 95 maksymalnie za 5,93 zł, a olej napędowy za 6,45 zł.

Od marca benzyna 95 potaniała już o 23 grosze, a olej napędowy o imponujące 1,15 zł w porównaniu do cen początkowych.

Ostatnie spadki cen to wynik weekendowych obniżek hurtowych w Orlenie, które dotyczyły wszystkich rodzajów paliw.

Globalne ceny ropy gwałtownie rosną po ataku Izraela na Iran, co stawia pod znakiem zapytania długoterminowy trend spadkowy.

Nowe maksymalne ceny paliw od wtorku. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. We wtorek, 9 czerwca, tankowanie znowu będzie tańsze. Minister Miłosz Motyka opublikowała nowe obwieszczenie w sprawie limitów cenowych na stacjach benzynowych. To kontynuacja trendu spadkowego, który obserwujemy od kilku tygodni.

Zgodnie z nowym obwieszczeniem, od wtorku 9 czerwca będą obowiązywać nowe, niższe maksymalne ceny paliw na wszystkich stacjach w kraju. W praktyce wygląda to tak:

Benzyna 95: nie więcej niż 5,93 zł za litr (spadek o 7 groszy),

Benzyna 98: nie więcej niż 6,57 zł za litr (spadek o 6 groszy),

Olej napędowy (diesel): nie więcej niż 6,45 zł za litr (spadek o 3 grosze).

To zauważalna zmiana w porównaniu do stawek z weekendu, kiedy za litr benzyny 95 płaciliśmy równe 6,00 zł.

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To dobra wiadomość, ale jest też druga strona medalu. Podczas gdy w Polsce paliwo tanieje, na światowych giełdach ceny ropy naftowej idą w górę. To efekt rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Każdy taki konflikt na tak ważnym dla rynku ropy obszarze grozi zakłóceniem dostaw i natychmiast podbija ceny surowca. Choć na razie cieszymy się z niższych cen paliw, sytuacja na światowych rynkach ropy naftowej jest napięta, co w przyszłości może przełożyć się na podwyżki na stacjach. Na ten moment jednak kierowcy mają powody do zadowolenia i mogą tankować taniej.

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