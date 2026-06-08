Ceny paliw znowu w dół. Jest nowa maksymalna cena benzyny i diesla

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-08 13:28

Nowe, maksymalne ceny paliw na stacjach. Minister energii ogłosił stawki od 9 czerwca. Ceny paliw znów spadają. Benzyna 95 będzie kosztować 5,93 zł, a olej napędowy 6,45 zł za litr. To bezpośrednia reakcja na obniżki w hurcie.

Stacja paliw BP z widocznym słupem cenowym, na którym wyświetlane są aktualne ceny paliw: Diesel, Ultimate Diesel, Euro Super 95 Pb, Ultimate 98 Pb i Autogaz. Kontekst obniżek cen paliw znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Super Express Stacja paliw BP z widocznym słupem cenowym, na którym wyświetlane są aktualne ceny paliw: Diesel, Ultimate Diesel, Euro Super 95 Pb, Ultimate 98 Pb i Autogaz. Kontekst obniżek cen paliw znajdziesz na Super Biznes.
  • Od wtorku (9 czerwca) czekają nas obniżki cen paliw: benzyna 95 maksymalnie za 5,93 zł, a olej napędowy za 6,45 zł.
  • Od marca benzyna 95 potaniała już o 23 grosze, a olej napędowy o imponujące 1,15 zł w porównaniu do cen początkowych.
  • Ostatnie spadki cen to wynik weekendowych obniżek hurtowych w Orlenie, które dotyczyły wszystkich rodzajów paliw.
  • Globalne ceny ropy gwałtownie rosną po ataku Izraela na Iran, co stawia pod znakiem zapytania długoterminowy trend spadkowy.

Nowe maksymalne ceny paliw od wtorku. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. We wtorek, 9 czerwca, tankowanie znowu będzie tańsze. Minister Miłosz Motyka opublikowała nowe obwieszczenie w sprawie limitów cenowych na stacjach benzynowych. To kontynuacja trendu spadkowego, który obserwujemy od kilku tygodni.

Zgodnie z nowym obwieszczeniem, od wtorku 9 czerwca będą obowiązywać nowe, niższe maksymalne ceny paliw na wszystkich stacjach w kraju. W praktyce wygląda to tak:

  • Benzyna 95: nie więcej niż 5,93 zł za litr (spadek o 7 groszy),
  • Benzyna 98: nie więcej niż 6,57 zł za litr (spadek o 6 groszy),
  • Olej napędowy (diesel): nie więcej niż 6,45 zł za litr (spadek o 3 grosze).

To zauważalna zmiana w porównaniu do stawek z weekendu, kiedy za litr benzyny 95 płaciliśmy równe 6,00 zł.

Polecany artykuł:

Prawie 5000 zł dla milionów Polaków! Walka o podwyżki dla milionów Polaków
MILLER: WYMIENILIŚMY Z KWAŚNIEWSKIM ZNAK POKOJU

To dobra wiadomość, ale jest też druga strona medalu. Podczas gdy w Polsce paliwo tanieje, na światowych giełdach ceny ropy naftowej idą w górę. To efekt rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Każdy taki konflikt na tak ważnym dla rynku ropy obszarze grozi zakłóceniem dostaw i natychmiast podbija ceny surowca. Choć na razie cieszymy się z niższych cen paliw, sytuacja na światowych rynkach ropy naftowej jest napięta, co w przyszłości może przełożyć się na podwyżki na stacjach. Na ten moment jednak kierowcy mają powody do zadowolenia i mogą tankować taniej.

Polecany artykuł:

Maja Chwalińska wygrała fortunę w Paryżu. Fiskus zabierze jej prawie 3 mln zł
Tusk obniża ceny paliw, a Niemcy masowo ruszają do Polski. Ile naprawdę można zaoszczędzić?
Galeria zdjęć 7
Z jakiego kraju jest ten samochód? Nie martw się o błędy, u nas nie ma punktów karnych!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Skoda to samochód...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIW