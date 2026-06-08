Ceny maksymalne paliw na poniedziałek

W poniedziałek maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi 6,00 zł za litr, a oleju napędowego 6,48 zł za litr. Są to stawki, które obowiązywały również przez weekend, ustalone na podstawie piątkowego obwieszczenia.

Porównanie cen z piątkiem i 31 marca

Poniedziałkowe limity cenowe są wyższe od tych z piątku, kiedy litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 – 6,52 zł, a oleju napędowego – 6,40 zł. Obecne stawki są jednak wciąż niższe niż w dniu wprowadzenia mechanizmu regulacji. 31 marca za litr benzyny 95 płacono do 6,16 zł, za benzynę 98 – 6,76 zł, a za diesla – 7,60 zł.

Zasady ogłaszania cen maksymalnych

Zgodnie z przepisami Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw codziennie w dni robocze. Stawki na wtorek zostaną zatem ogłoszone w poniedziałek. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi, obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliw powyżej limitu jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak obliczana jest cena maksymalna?

Cenę maksymalną ustala się według formuły, która obejmuje średnią krajową cenę hurtową paliwa, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawcy w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Do 15 czerwca obowiązują obniżone stawki podatkowe. VAT na paliwa został zmniejszony z 23 do 8 proc., a akcyza – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego, do najniższego poziomu dopuszczonego w Unii Europejskiej.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]