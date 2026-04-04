Wielkanocne promocje w Lidlu – codzienne rabaty w Lidl Plus

Przed Wielkanocą sieć Lidl przygotowała akcję „Wielkanocne Odliczanie”, w ramach której każdego dnia pojawiają się nowe kupony zniżkowe. Klienci mogą aktywować je w aplikacji Lidl Plus i skorzystać z atrakcyjnych ofert przy kasie. W Wielką Sobotę, 4 kwietnia przy zakupach za minimum 150 zł klienci otrzymują kupon o wartości 15 zł na kolejne zakupy. Kupon będzie do wykorzystania w dn. 7.04 - 8.04, po warunkiem wejścia do aplikacji Lidl Plus w sobotę 4.04, odebrania i aktywowania kuponu.

Produkty na święta taniej – masło, jajka i wędliny

Wśród przecen znalazły się podstawowe artykuły spożywcze niezbędne na wielkanocnym stole. Masło 82% Mlekovita można kupić nawet za 0,99 zł/opak. przy spełnieniu warunków promocji, czyli zakupu 3 opakowań. Na świątecznym stole nie może zabraknąć wędlin i ryb, dlatego Lidl przygotował mega promocje. Wszystkie kiełbasy i wędliny w kawałku Pikok od Krajana oraz wszystkie łososie wędzone NAUTICA dostępne są z rabatem aż 30%.

Z kolei jajka ściółkowe Złota Nioska kosztują 7,29 zł/opak. przy zakupie dwóch opakowań z kuponem.

W ofercie znalazł się również majonez Kania w promocji 2+1 gratis oraz twaróg sernikowy Pilos w cenie 3,49 zł/kg po obniżce aż o 64%.

Mięso i słodycze na Wielkanoc – duże obniżki cen

Miłośnicy tradycyjnych dań mogą skorzystać z promocji na białą kiełbasę Rzeźnik/Pikok Premium, która kosztuje 2,99 zł/500 g przy rabacie 75%. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik dostępna jest za 6,99 zł/kg (-61%), a filet z piersi indyka za 19,99 zł/kg (-41%).

Na świąteczne stoły trafią także słodycze – produkty Favorina objęto promocją 1+1 za grosz, a w sklepach dostępne są również wyroby marek Kinder, Ferrero Rocher i Rafaello.

Godziny otwarcia Lidla w Wielkanoc 2026

W Wielką Sobotę, 4 kwietnia sklepy Lidla działają do godz. 13:00. W niedzielę 5 kwietnia i w poniedziałek 6 kwietnia sklepy pozostają zamknięte.

PTNW - Miłosz Bembinow

QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u? Pytanie 1 z 15 Jakie jajko było i jest tradycyjnym składnikiem święconki wielkanocnej? Ugotowane na twardo Sadzone z bekonem i dżemem Z niespodzianką w środku (nie czekoladowe) Następne pytanie