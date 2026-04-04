Promocje last minute w Lidlu. Masło za 0,99 zł i rabaty na mięso!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-04-04 7:56

Promocje last minute na Wielkanoc w Lidlu przyciągają klientów rabatami sięgającymi nawet 80% oraz specjalnymi kuponami w aplikacji Lidl Plus. Czasu na zakupy jest mało, sklepy 4 kwietnia działają do godz. 13:00. Wato podkreślić, że marki własne sieci Lidl – Pilos oraz Pikok – zostały uhonorowane Złotym Laurem Konsumenta 2026.

Super Biznes SE Google News

Wielkanocne promocje w Lidlu – codzienne rabaty w Lidl Plus

Przed Wielkanocą sieć Lidl przygotowała akcję „Wielkanocne Odliczanie”, w ramach której każdego dnia pojawiają się nowe kupony zniżkowe. Klienci mogą aktywować je w aplikacji Lidl Plus i skorzystać z atrakcyjnych ofert przy kasie.  W Wielką Sobotę, 4 kwietnia przy zakupach za minimum 150 zł klienci otrzymują kupon o wartości 15 zł na kolejne zakupy. Kupon będzie do wykorzystania w dn. 7.04 - 8.04, po warunkiem wejścia do aplikacji Lidl Plus w sobotę 4.04, odebrania i aktywowania kuponu.

Produkty na święta taniej – masło, jajka i wędliny

Wśród przecen znalazły się podstawowe artykuły spożywcze niezbędne na wielkanocnym stole. Masło 82% Mlekovita można kupić nawet za 0,99 zł/opak. przy spełnieniu warunków promocji, czyli zakupu 3 opakowań. Na świątecznym stole nie może zabraknąć wędlin i ryb, dlatego Lidl przygotował mega promocje. Wszystkie kiełbasy i wędliny w kawałku Pikok od Krajana oraz wszystkie łososie wędzone NAUTICA dostępne są z rabatem aż 30%. 

 Z kolei jajka ściółkowe Złota Nioska kosztują 7,29 zł/opak. przy zakupie dwóch opakowań z kuponem.

W ofercie znalazł się również majonez Kania w promocji 2+1 gratis oraz twaróg sernikowy Pilos w cenie 3,49 zł/kg po obniżce aż o 64%.

Mięso i słodycze na Wielkanoc – duże obniżki cen

Miłośnicy tradycyjnych dań mogą skorzystać z promocji na białą kiełbasę Rzeźnik/Pikok Premium, która kosztuje 2,99 zł/500 g przy rabacie 75%. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik dostępna jest za 6,99 zł/kg (-61%), a filet z piersi indyka za 19,99 zł/kg (-41%).

Na świąteczne stoły trafią także słodycze – produkty Favorina objęto promocją 1+1 za grosz, a w sklepach dostępne są również wyroby marek Kinder, Ferrero Rocher i Rafaello.

Godziny otwarcia Lidla  w Wielkanoc 2026

W Wielką Sobotę, 4 kwietnia sklepy Lidla działają do godz. 13:00. W niedzielę 5 kwietnia  i w poniedziałek 6 kwietnia  sklepy pozostają zamknięte.

Promocje last minute w Lidlu
Galeria zdjęć 9
PTNW - Miłosz Bembinow

  • Lidl oferuje kupon zniżkowy w aplikacji Lidl Plus, 15 zł na kolejne zakupy za wydane 150 zł w Wielką Sobotę.
  • Wśród promocji znajdziesz masło Mlekovita za 0,99 zł , jajka Złota Nioska za 7,29 zł  oraz 30% rabatu na wędliny Pikok i łososie NAUTICA.
  • Skorzystaj z obniżek na mięso: biała kiełbasa za 2,99 zł/500g (-75%), szynka wieprzowa za 6,99 zł/kg (-61%) oraz filet z indyka za 19,99 zł/kg (-41%).
  • Sklepy Lidl będą otwarte w Wielką Sobotę (4 kwietnia) do godziny 13:00, a w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny pozostaną zamknięte.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIDL
PROMOCJE
LIDL APLIKACJA