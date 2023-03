Chludziński z Gaz-System: Polska już staje się europejskim hubem gazowym

Gaz-System inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne Polski

Według prezesa Chludzińskiego, jesteśmy pod względem dostaw gazu bezpieczni w Polsce dzięki terminalowi LNG, mamy Baltic Pipe, mamy intekonektory czyli połączenia z systemami innych krajów: Litwy, Niemiec, Słowacją wkrótce także z Czechami.

-Uruchomione w zeszłym roku przez Gaz-System interkonektory międzysystemowe takie jak Baltic Pipe czy połączenie z Litwą i Słowacją tworzą nowe szlaki dostaw gazu na Ukrainę. Widzimy możliwości wsparcia rynku ukraińskiego także gazem LNG poprzez Terminal w Świnoujściu oraz projektowany Terminal FSRU w Gdańsku – informuje Chludziński. Jak dodał, jeśli odbierzemy transport gazu skroplonego w Gdańsku, to nie tylko możemy go wtłoczyć do polskiego systemu, ale również przesłać go do naszych sąsiadów w razie potrzeby. I tu jest Polska rola w zapewnieniu bezpieczeństwo energetyczne naszemu regionowi, ale również jest to konkretny biznes-podkreśłił Chludziński z Gaz-System.

Jak zapewnił prezes w tej chwili przesyłamy Ukrainie 1,5 mld m.szesc. gazu, ale jesteśmy w dość szybkim czasie zwiększyć te możliwości do 3 mld m.szesc.

Prezes pytany o budowę magazynu gazu podziemnego Damasławek, wyjaśnił, że w tej chwili spółka czeka na odpowiednie instrumenty finansowe, które pozwolą zrealizować tą inwestycję. Spółka przygotowuje również odpowiednią dokumentację, która pozwoliłaby w przyszłości w tej lokalizacji magazynować wodór.

Super Biznes - Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Gaz-System S.A. - E23: PL for UA