Stańczyk z PERN: Inwestujemy w nowe rurociągi i bazy paliwowe

Dostawy morskie kluczem bezpieczeństwa energetycznego Polski

Jak wyjaśniał prezes Stańczyk, w 2022 roku dużą zmianą i wyzwaniem biznesowym dla polskich uczestników rynku naftowo – paliwowego była zmiana kierunku dostaw paliw. Przemysł naftowy Ukrainy oraz tamtejsza baza magazynowa istotnie ucierpiała na skutek działań armii rosyjskiej. Przed wojną paliwa płynęły do Polski głównie ze Wschodu, a do Ukrainy – z Rosji i Białorusi. Od 24 lutego kierunek jest odwrotny – paliwa płyną z Polski na Ukrainę- mówił Stańczyk w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodał, jednym z dodatkowych pól potencjalnej współpracy może być także przechowywanie ukraińskich zapasów paliw w zbiornikach PERN, które mogłyby powstać w sytuacji zainteresowania strony ukraińskiej takim właśnie rozwiązaniem.

-Polska jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia i zawirowania w dostawach surowca i paliw, własnie poprzez inwestycje jakie poczyniła spółka w poszerzanie baz paliwowych- zaznaczył w rozmowie prezes Stańczyk. - Łącznie w skład krajowej infrastruktury naftowej, którą zawiaduje PERN wchodzi dziś 19 baz paliwowych, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln mszesc oraz 4 bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln mszesc. Intensywne prace na rzecz rozbudowy wskazanej bazy surowcowej stanowią priorytetowy punkt budowania odporności systemu energetycznego dla całej Europy- mówił prezes PERN.

W rozmowie Stańczyk podkreślił również rolę nadmorskiej infrastruktury grupy PERN, która systematycznie rosła w ostatnich latach z uwagi na dywersyfikowanie dostaw ropy naftowej. Po wybuchu wojny w Ukrainie stała się kluczowym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz części Niemiec jak również Ukrainy. Firma zbudowała aż 13 zbiorników na surowiec. Wszystkie u wybrzeży Bałtyku, bo to dostawy morskie dziś są kluczem bezpieczeństwa energetycznego Polski. - poinformował prezes Stańczyk.

Jednocześnie prezes PERN przypomniał, że w ciągu ostatnich sześciu lat, pojemności na paliwa wybudowane przez PERN zwiększyły się aż o blisko 0,6 mln mszesc. PERN wybudował w tym czasie 20 nowych zbiorników paliwowych. W 2022 roku do eksploatacji trafiło siedem z nich. Jednocześnie pod koniec czerwca ubiegłego roku ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu, PERN dostarczy w tym roku kolejne 256 tys.mszesc nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych. Firma oddała także do eksploatacji prawie 100 km odcinek rurociągu produktowego do Trzebini, wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne południa kraju -wylicza Stańczyk.

-To wszystko właśnie sprawia, że Polska jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia i zawirowania w dostawach paliw-podsumował prezes PERN.

