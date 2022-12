Choinki w tym roku znacznie droższe. “To wygląda, jakby odwołali święta”

Za choinki świąteczne zapłacimy wiecej niż w 2021 roku

Według Danych Barometru Providenta, w tym roku Polacy wydadzą na Święta Bożego Narodzenia średnio 1259 zł, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w 2021 r. Kupią za to mniej produktów lub te gorszej jakości. Drożyzna nie omija też świątecznych drzewek. O wzrostach cen mówią zarówno nadleśnictwa, jak i producenci sztucznych choinek. Ci drudzy są zgodni co do jednego - sytuacja na rynku jest trudniejsza niż przed rokiem – pisze money.pl. - W Polsce ludzie myślą o węglu na opał, a nie o choince. Dla nas to wygląda tak, jakby odwołali święta - mówi money.pl przedstawiciel jednej z polskich firm produkujących sztuczne choinki. Ceny energii i komponentów rosną, więc rośnie też cena produktu. Dwa lata temu kilogram folii PCV kosztował 5,40 zł. Dziś 12 zł. Zdrożała też miedź miedzi oraz polietylen, z którego robione są gałązki. Nie bez znaczenia są także drastyczne podwyżki cen energii. Producenci narzekają też na brak klientów- Towarem nikt nie jest zainteresowany. W sprzedaży detalicznej nasze choinki są sporo droższe niż w ubiegłym roku. To jest skok o około 40 proc. - mówi w rozmowie z money.pl jeden z producentów z województwa śląskiego.

Ceny sztucznych choinek 2022

Ceny sztucznych choinek wahają się od 30-40 zł do nawet kilkuset złotych za duże, zdobione egzemplarze. Wszystko zależy od rozmiaru i gęstości drzewka. Popularna w ostatnich latach choinka na wysokim pniu o wysokości 160cm kosztuje obecnie od 70 do 100 złotych.

Ceny żywych choinek 2022

Wiele nadleśnictw oferuje możliwość zakupu świątecznych drzewek już w pierwszym tygodniu grudnia. Najmniej zapłacimy za te kupione kilka dni przed Wigilią. Lasy Państwowe zachęcają do wybierania żywych choinek, przypominając, że nie są konserwowane chemikaliami, posiadają naturalne oleje eteryczne i można je przechowywać w domu. Ceny choinek żywych zaczynają się od ok. 30 zł i dochodzą do 300 zł. Cena zależy od rodzaju, gatunku i wysokości drzewka.

