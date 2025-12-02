Pierwsze stoiska z choinkami w Warszawie pojawiły się wcześnie, oferując duży wybór jodeł z Danii i świerków z Pomorza.

Ceny choinek w Warszawie wahają się od 70-100 zł za drzewko 120-130 cm (świerk/jodła) do około 5 tys. zł za największe egzemplarze.

Jodła jest trwalsza, ale mniej pachnie niż świerk; aby wzmocnić jej aromat, warto podciąć korę.

Można kupić choinkę bezpośrednio z plantacji leśnych, np. w Nadleśnictwie Kartuzy (możliwość samodzielnego ścięcia) lub Olsztyn (świerki już od 40 zł).

Sprzedaż choinek w Warszawie 2025

Na stoisku przy ul. Wybrzeże Helskie na Pradze-Północ drzewka pojawiły się na długo przed świętami Bożego Narodzenia. Najwięcej jest jodeł sprowadzanych z Danii, a świerki przyjechały głównie z Pomorza. Wcześniejszy zakup oznacza większy wybór i łatwiej znaleźć idealny kształt.

Ceny choinek w Warszawie: jodła i świerk

Za drzewko 120–130 cm zapłacimy ok. 80–100 zł (jodła) i 70–90 zł (świerk). Wysokość 180–200 cm to wydatek rzędu 200 zł za jodłę i 180 zł za świerk. Największe choinki 6–7 m kosztują nawet około 5 tys. zł i trafiają do hoteli czy instytucji.

Ceny choinek 2025 w Warszawie:

* jodła, 120-130 cm, 80-100 zł,

* jodła, 180-200 cm, około 200 zł,

* świerk, 120-130 cm, 70-90 zł,

* świerk, 180-200 cm, około 180 zł,

* jodła, 6-7 m, około 5 tys. zł.

Jodła czy świerk? co wybrać

Kupujący najczęściej wybierają jodły 160–180 cm. Sprzedawca tłumaczy: „Świerki najlepiej sprzedają się w ostatnim dniu przed świętami. To dlatego, że drzewko szybko się sypie, za to pachnie lasem”. Jodła jest trwalsza, a jeśli chcemy wzmocnić jej aromat, warto pamiętać o radzie: „jeśli chcemy, aby jodła zapachniała lasem, należy podciąć jej korę” - cytuje przegladpraski.pl.

Choinki prosto z lasu: Kartuzy i Warmia

Alternatywą dla miejskich stoisk są plantacje leśne - pisze serwis wp.pl. Nadleśnictwo Kartuzy sprzedaje choinki do 23 grudnia. Po telefonicznym umówieniu można w dni robocze (8:00–15:00) wejść na plantację, wybrać drzewko i samemu je ściąć – bez pośredników i z gwarancją świeżości.

Jodła kaukaska do 2,5 metra kosztuje 90 zł, świerk srebrny - 60 zł, a świerk serbski 50 zł. Najmniej zapłacimy za świerka pospolitego - 40 zł w tym samym przedziale wysokości. Jeśli choinka przekracza 2,5 metra, cena rośnie o 20 zł za każdy kolejny metr.

Na Warmii Nadleśnictwo Olsztyn oferuje świerki już od 40 zł za drzewka do 150 cm. Większe egzemplarze, nawet do 10 m, kosztują odpowiednio więcej: 251–400 cm to ok. 70 zł, a olbrzymy powyżej 1000 cm – około 500 zł.

Kiedy kupić i jak dbać o choinkę?

Choinka kupiona na początku grudnia powinna wytrzymać do świąt, szczególnie jeśli przed wniesieniem postoi na balkonie w chłodzie. W domu potrzebuje stojaka z wodą, odrobiny cukru i przyciętego pnia. Po świętach mniejsze choinki w donicach można posadzić lub oddać plantatorom, by rosły dalej.

PTNW - Modzelewski