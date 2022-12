Chorwacja w strefie Schengen. Co to oznacza dla Polaków?

Trzy kraje wstąpią do strefy Schengen. Jednym z nich jest Chorwacja, gdzie waluta euro zacznie być wprowadzana już od stycznia 2023 r. Z pewnością wielu Polaków nie będzie z tego powodu zadowolona, bowiem od wielu lat było to miejsce tanich wakacji. Zmieni się to po przyjęciu nowej waluty. Polacy chętnie podróżowali na chorwackie plaże. Oprócz cieszących oko krajobrazów plusem był łatwy dostęp do tego kraju i bardzo często Polacy podróżowali samochodem. Co więcej, nie musieli się obawiać, że na miejscu zostawią swoje wszystkie oszczędności. Obecnie jednak inflacja spowodowała, że i chorwackie rejony okazały się na portfel przeciętnego Polaka być nieco za drogie. Wejście do strefy Schengen oznacza jeszcze wyższe ceny. Może to spowodować, że Polacy będą szukać innych, tańszych destynacji.

Waluta euro w Chorwacji

Jak poinformowała komisarz IE ds. wewnętrznych Ylva Johansson, już od stycznia przyszłego roku Zagrzeb oficjalnie będzie przynależeć do strefy Schengen oraz zostanie wprowadzona waluta euro, a chorwacka kuna odejdzie w zapomnienie.

Warunki co do przynależności do strefy Schengen spełnia także Bułgaria i Rumunia, jednak na oficjalne zmiany będzie trzeba jeszcze poczekać. Powodem tego jest Holandia, która sprzeciwia się wejściu tych państw do strefy Schengen.

