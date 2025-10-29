Małe chryzantemy kosztują 12-20 zł, średnie 25-35 zł, a duże wielkokwiatowe nawet 50-70 zł za sztukę.

Starsze pokolenia wybierają klasyczne, trwałe kompozycje ze sztucznych kwiatów, młodsi wolą naturalne, lekkie wiązanki w stylu ogrodowym.

Ceny kwiatów rosną przez wcześniejsze przymrozki, droższą produkcję, transport oraz rosnące koszty prowadzenia działalności.

Najtańsze chryzantemy można kupić w sieciach handlowych od 7,99 zł, najdroższe są wiązanki przy cmentarzach - nawet ponad 300 zł.

Ile zapłacimy za chryzantemy w 2025 roku

W 2025 roku ceny chryzantem wahają się od 12 do nawet 70 złotych za sztukę, w zależności od odmiany, wielkości doniczki i miejsca zakupu. Za małą chryzantemę w doniczce o średnicy 12-15 cm trzeba zapłacić od 12 do 20 złotych, średnie chryzantemy kosztują około 25-35 złotych, a za duże kwiaty w doniczce o średnicy powyżej 25 cm trzeba zapłacić 50-70 złotych.

Bukiet chryzantem kosztuje około 50 złotych. Znacznie droższe są gotowe wiązanki. W Warszawie i Krakowie najprostsze wiązanki ze sztucznych róż lub drobnych chryzantem doniczkowych to koszt minimum 79 złotych, a bardziej eleganckie i rozbudowane kompozycje przekraczają próg 250 złotych.

Chryzantemy najtaniej w sieciach handlowych

Miejsce zakupu ma ogromne znaczenie dla końcowej ceny. W Kauflandzie za chryzantemę w doniczce o średnicy 13 cm trzeba zapłacić 7,99 złotych za sztukę, chryzantema wielkokwiatowa w doniczce o średnicy 23 cm kosztuje 24,99 złotych za sztukę.

Sieć Netto oferuje chryzantemy po cenach od 9,99 złotych za sztukę do 16,99 złotych za sztukę, a w sklepach Dino chryzantema drobnokwiatowa w doniczce o średnicy 19 cm kosztuje 14,99 złotych.

Doniczkowe chryzantemy można nabyć w dużych sieciach handlowych, takich jak Obi czy Leroy Merlin, za kwoty zaczynające się od 30,99 do 31,99 złotych, podczas gdy na straganach przycmentarnych ich cena zazwyczaj wzrasta do około 50 złotych.

Tradycyjnie atrakcyjną ofertę cenową mają sieci dyskontów Lidl i Biedronka.

Chryzantemy tradycyjne i nowoczesne alternatywy na cmentarz

Tradycyjne chryzantemy wciąż dominują na polskich cmentarzach w okolicach Wszystkich Świętych, ale paleta dostępnych kwiatów się poszerza.

Chryzantemy mają swoje miejsce i zawsze będą - jest w nich coś bardzo polskiego, bardzo listopadowego. Sam je bardzo lubię

- mówi Grzegorz Chmiel, znany w mediach społecznościowych jako Pan Bukieciarz, właściciel kwiaciarni przy ulicy Puławskiej 11 w Warszawie.

Jednocześnie ekspert zauważa rosnącą popularność innych gatunków.

Ale ludzie coraz częściej sięgają po inne kwiaty, np. kapustę ozdobną, hortensje, trawy, susze. Coraz mniej sztuczności, coraz więcej naturalnych dodatków - to zmienia się na plus.

Kiedy i gdzie najlepiej kupić chryzantemy

Największy popyt na chryzantemy przypada na połowę października, dlatego niektórzy decydują się na zakup kwiatów wcześniej. Chryzantemy łatwo przechować w chłodnym i jasnym pomieszczeniu, ale należy zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża.

Ceny detaliczne na straganach bezpośrednio przy bramach cmentarnych w dniach poprzedzających 1 listopada są najwyższe, co wynika z wysokich marż sezonowych oraz wygody klienta. Znacznie taniej można kupić te same kwiaty w marketach budowlanych czy sieciach handlowych.

Choć sieci handlowe kuszą niskimi cenami i promocjami, najlepiej kupować chryzantemy na bazarkach, targowiskach lub w punktach pod gołym niebem, ponieważ tam kwiaty są już przyzwyczajone do niższych temperatur, wiatru i naturalnych warunków.

Młodsi wybierają naturalne wiązanki nagrobne

Jednak osoby stawiające na oryginalność i bardziej osobisty charakter wiązanki nagrobnej udają się do kwiaciarni. Podejście do wiązanek nagrobnych wyraźnie różni się między pokoleniami. Grzegorz Chmiel, od 15 lat w branży florystycznej, dostrzega wyraźną zmianę w oczekiwaniach klientów.

Starsze pokolenia wciąż wybierają wiązanki klasyczne - duże, trwałe, często z myślą, żeby «stało jak najdłużej». Kierują się trwałością i sięgają po sztuczne kwiaty

- wyjaśnia ekspert.

Młodsze pokolenie ma zupełnie inne priorytety.

Młodsi natomiast wolą coś bardziej naturalnego, lekkiego, czasem wręcz niebanalnego. Dla nich ważniejszy jest gest pamięci «tu i teraz» niż to, żeby kwiaty przetrwały tygodniami.

- dodaje Grzegorz Chmiel - Pan Bukieciarz.

Coraz popularniejsze stają się kompozycje w stylu ogrodowym z elementami suszek.

Często proszą o kompozycje w stylu ogrodowym, naturalnym, z elementami suszek. Nie boją się nieoczywistych rozwiązań - chcą, żeby to było prawdziwe. Widać, że dla nich kwiaty są formą wspomnienia, a nie ozdobą pomnika

- podkreśla Pan Bukieciarz.

Dlaczego ceny chryzantem na Wszystkich Świętych rosną każdego roku

Rosnące ceny kwiatów na cmentarze to nie efekt "zmowy florystów", jak często sugerują narzekający klienci. Przyczyny są znacznie bardziej złożone. Ceny mogą być wyższe od ubiegłorocznych ze względu na niepewną pogodę, a w tym sezonie nocne przymrozki rozpoczęły się wcześniej.

To prawda, że wiązanki drożeją, ale to nie jest «zmowa florystów». Kwiaty są coraz droższe - zawsze były towarem luksusowym, ale zauważam, że ostatnio są jeszcze droższe

- tłumaczy Grzegorz Chmiel.

Do kosztów dochodzą również wydatki związane z prowadzeniem działalności oraz wzrostem płacy minimalnej.

Prowadzenie działalności - ZUS-y i podatki - jest coraz droższe, podobnie jak transport i energia. A to wszystko wpływa na cenę końcową

- wylicza właściciel bukieciarni przy ulicy Puławskiej 11.

Jak udekorować grób tanio i z gustem

Godna dekoracja grobu nie musi kosztować fortuny. Grzegorz Chmiel radzi, jak zaoszczędzić bez rezygnowania z piękna i szacunku.

Ale można zrobić coś pięknego i nie przepłacać - wykorzystać lokalne gatunki, naturalne gałęzie, zieleń z ogrodu, prostotę. Czasem najpiękniejszy efekt daje zaledwie kilka dobrze dobranych kwiatów

- radzi ekspert.

Proste rozwiązania często są najlepsze.

Szacunek i pamięć nie mierzą się wielkością kompozycji. Coraz częściej królują wrzosy w misach. Proste, minimalistyczne kompozycje nie muszą kosztować fortuny

- podkreśla Pan Bukieciarz

Grzegorz Chmiel przypomina również tradycje naszych babć.

Przypomnijmy sobie, jak robiły to nasze babcie, które nie miały dostępu do takiego asortymentu jak dzisiaj. Sam z sentymentem wracam do tych wspomnień, jak babcia robiła kwiaty z bibuły na ten dzień. Myślę, że w tym pędzie zapomnieliśmy trochę, o co w tym święcie chodzi. A chodzi o pamięć, a nie o wyścig, kto kupi większą wiązankę.

Wiązanki nagrobne w mediach społecznościowych

Młode pokolenie coraz częściej dzieli się zdjęciami kompozycji kwiatowych z cmentarza w mediach społecznościowych. To nowa forma upamiętniania bliskich.

To ciekawe zjawisko. Młodsi ludzie traktują zdjęcie wiązanki jak formę wspomnienia - zamiast długiego tekstu, jedno ujęcie, które mówi więcej niż słowa. Nie widzę w tym nic złego

- komentuje Grzegorz Chmiel.

Przy komponowaniu takich wiązanek ekspert kieruje się równowagą.

Kiedy tworzę takie kompozycje, myślę o równowadze - żeby było pięknie, ale z ciszą. Nie dla pokazania, tylko dla upamiętnienia. Nie tworzę kompozycji z myślą o udostępnieniach, tylko o formie pamięci i szacunku

- podsumowuje florysta.