Ci emeryci dostaną dodatkowe pieniądze z ZUS

Pieniądze dla grupy emerytów

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego osoby, które skorzystały z wcześniejszej emerytury przed 6 czerwca 2012 r., nie powinny mieć – z tego powodu – pomniejszanej wysokości emerytury powszechnej. Zatem teraz powinny otrzymać zwrot utraconych środków. O co dokładnie chodzi? Jak wyjaśnia infor.pl, 4 czerwca 2024 r., w sprawie o sygn. akt SK 140/20, zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym – art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251) w zakresie, w jakim dotyczy osób, które przed 6 czerwca 2012 r. (tj. przed ogłoszeniem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej ww. przepis art. 25 ust. 1b ustawy), złożyły wniosek o jedną z emerytur wymienionych w art. 25 ust. 1b oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego – jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na tej podstawie zwrotu świadczeń emerytalnych w zakresie niesłusznie pomniejszonym o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych, mogą domagać się:

kobiety urodzone w latach 1949-1959 (z wyłączeniem rocznika 1953) oraz

mężczyźni urodzeni w latach 1949-1954 (z wyłączeniem rocznika 1953),

którzy przed dniem 6 czerwca 2012 r. nabyli prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym (tj. przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) i zdecydowali się przejść na taką emeryturę, a następnie – złożyli wniosek o emeryturę powszechną. Nie mogli oni przewidzieć, że przejście na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia, co będzie miało bezpośredni wpływ na sposób ustalania wysokości świadczenia w ramach emerytury powszechnej, a w konsekwencji na jej wysokość.

Jak otrzymać pieniądze? Czy emeryci muszą czekać na

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot świadczeń emerytalnych, w zakresie niesłusznie pomniejszonym na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Teoretycznie emeryci mogą już wystąpić do ZUS z wnioskiem o wznowienie postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r., sygn. akt SK 140/20. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w związku z brakiem publikacji (na dzień 17.10.2024) wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw ZUS jednak decyzję o odmowie wznowienia postępowania. W takiej sytuacji kolejnym krokiem jest odwołanie do sądu powszechnego, przed którym będzie można dochodzić swoich praw. Szacunkowo przeciętna kwota wyrównania wynosi 64075 zł. To jednak nie oznacza, że pieniądze uda nam się szybko odzyskać.

- Dopóki nie będzie to uregulowane ustawowo, to trudno będzie coś z tym zrobić - stwierdził w rozmowie z nami ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting Oskar Sobolewski.

Jak wskazuje ekspert, seniorzy którzy będą próbowali dochodzić swoją praw, muszą liczyć się z długą sprawą w Polskim sądzie. Być może szybciej odzyskają pieniądze po decyzji rządu. Pozostaje jednak pytanie - kiedy ona zapadnie? Tego wciąż nie wiemy.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.