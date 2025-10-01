Szpitale ograniczają zabiegi z obawy przed brakiem płatności z NFZ.

Spadek liczby endoprotezoplastyk stawów o 14% w porównaniu z poprzednimi latami.

Wydłużają się kolejek na zabiegi i rosnące obciążenie finansowe pacjentów.

Średni czas oczekiwania na zabieg endoprotezy wynosi obecnie 527 dni.

Dramatyczny spadek liczby zabiegów endoprotezy

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" z danych udostępnionych przez NFZ wynika, że liczba przeprowadzonych endoprotezoplastyk spada już drugi rok z rzędu. W bieżącym roku odnotowano spadek o około 14 procent. W sumie wykonano nieco ponad 55 tysięcy zabiegów.

Największy spadek dotyczy endoprotezoplastyki stawu biodrowego, gdzie liczba zabiegów zmniejszyła się o około 17 procent. W efekcie, udział tego rodzaju zabiegów zmalał do 56 procent, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że jeśli obecne tempo wykonywania zabiegów się utrzyma, rok 2025 może okazać się najsłabszym pod względem liczby endoprotezoplastyk od 2021 roku. Szacuje się, że do końca roku wykonanych zostanie około 100 tysięcy zabiegów. Dla porównania, w latach 2023 i 2024 liczba ta przekraczała 117 tysięcy, w 2022 roku – 105 tysięcy, a w 2021 roku – 87 tysięcy.

Szpitale obawiają się, że nie otrzymają pełnych kwot za zabiegi

"DGP" wskazuje, że wyhamowanie liczby wykonywanych zabiegów stało się widoczne w kwietniu, kiedy to zaczęły pojawiać się sygnały o brakach w budżecie NFZ. Szpitale zaczęły obawiać się, że nie otrzymają pełnej kwoty za wykonane nadwykonania. Sytuacja uległa pogorszeniu w czerwcu, kiedy to w przypadku stawu biodrowego wykonano zaledwie 3,3 tysiąca zabiegów, podczas gdy w maju było ich 4,5 tysiąca, a w marcu aż 5,8 tysiąca.

W związku z problemami z płatnościami, szpitale przesuwają tegoroczne zabiegi na kolejny rok, co skutkuje dalszym wydłużeniem kolejek. Z danych portalu Świat Przychodni wynika, że średni czas oczekiwania na zabieg endoprotezy wynosi obecnie aż 527 dni. To oznacza, że pacjenci zmuszeni są czekać niemal półtora roku na operację, lub zadłużają się na kosztowne operacje w sektorze prywatnym.

