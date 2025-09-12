Circle K przedłuża rabat na paliwo! Taniej zatankujesz jeszcze we wrześniu

2025-09-12

Sieć Circle K przedłuża wakacyjną ofertę na paliwo! Od 12 września do 22 września uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA mogą korzystać z rabatów na paliwo. Wyjaśniamy szczegóły promocji.

i

Autor: Circle K Stacja paliw Circle K z charakterystycznym czerwonym logo, wieloma dystrybutorami paliw miles i miles+, oraz budynkiem sklepu. Na parkingu przed stacją stoją zaparkowane samochody. Zdjęcie ilustruje promocje paliwowe, o których można przeczytać na portalu Super Biznes.
  • Circle K oferuje rabaty na paliwo od 12 do 22 września, podobne do tych wakacyjnych.
  • Promocja jest dostępna dla uczestników programu lojalnościowego EXTRA na prawie 400 stacjach w Polsce.
  • Rabaty można wykorzystywać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia.

Circle K „przedłuża wakacje” – wielki powrót rabatów na paliwo

Sieć stacji paliw Circle K ogłosiła akcję „przedłużamy wakacje”, w ramach której od 12 do 22 września br. powracają atrakcyjne rabaty na paliwo, przypominające te, które obowiązywały w okresie letnim. Paliwa miles® i miles+® dostępne są w obniżonych cenach – o 30 gr/l, a SupraGas (LPG) o 10 gr/l.

Promocja obejmuje blisko 400 stacji benzynowych w całej Polsce i skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego EXTRA. Co więcej, tym razem z rabatów można korzystać wielokrotnie, każdego dnia tygodnia, bez ograniczeń weekendowych.

Optymizm podróżniczy Polaków rośnie

Z badania przeprowadzonego latem br. przez IBRiS na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w tym roku obserwuje się wyraźny wzrost optymizmu i chęci podróżowania wśród Polaków. Może to być spowodowane potrzebą nadrobienia zaległości z poprzednich lat.

- Choć wakacje już za nami, wiele osób chce wykorzystać ciepłe, wrześniowe dni na podróże po kraju. Dlatego zdecydowaliśmy się wznowić ofertę rabatową i zaoferować kierowcom realne wsparcie w postaci prostych i przejrzystych rabatów na paliwo. Z promocji można korzystać od dziś (12.09.) aż do 22 września, bez zbędnych formalności – wystarczy zarejestrować się w programie EXTRA - podkreśla Aleksander Wasiura, Dyrektor ds. Paliw i Myjni w Circle K Polska.

Jak skorzystać z promocji na paliwo Circle K?

W dniach 12-22 września na stacjach Circle K w całej Polsce obowiązuje promocja, w ramach której kierowcy mogą tankować paliwa miles i miles+ taniej o 30 gr/l oraz SupraGas (LPG) o 10 gr/l. Rabat naliczany jest automatycznie do 50 litrów paliwa na jedną transakcję. Co ważne, z rabatów można korzystać wielokrotnie. Dotyczy to jedynie kierowców zarejestrowanych w programie EXTRA.

