Circle K przejmie Żabkę? Jest zgoda z Brukseli. Czas na kolejny krok

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-10 15:22

Przejęcie Żabki przez właściciela Circle K jest na ostatniej prostej. Komisja Europejska dała zielone światło dla transakcji. Do sfinalizowania gigantycznego zakupu brakuje już tylko jednej, kluczowej zgody. Cena za akcję popularnej sieci wynosi 32 złote.

Wejście do sklepu Żabka z zielonym logo. O szczegółach przejęcia sieci przez Circle K przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Piotr Stańczak
  • Komisja Europejska (Organ FSR) zatwierdziła przejęcie Żabki przez Alimentation Couche-Tard, spełniając jeden z kluczowych warunków prawnych transakcji.
  • Wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł za sztukę zostało przedłużone, a zapisy można składać do 26 października 2026 r.
  • Ponad 57 proc. akcji Żabki, w tym od kluczowych akcjonariuszy i menadżerów, ma już zagwarantowaną sprzedaż w ramach wezwania.
  • Finalizacja transakcji, przewidziana na początek listopada 2026 r., wciąż zależy od zgody właściwego organu antymonopolowego.

Przejęcie Żabki. Jest zgoda z Europy, ale to nie koniec. Został ostatni krok

Jak poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities, spełniony został jeden z warunków prawnych niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Chodzi o decyzję Organu FSR, czyli Komisji Europejskiej, która nie wyraziła sprzeciwu wobec planów kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard. To już druga ważna zgoda, po tym jak we wrześniu podobną decyzję wydał rumuński urząd ds. inwestycji zagranicznych.

Żabka
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Mimo pozytywnych wieści z Brukseli, na drodze do zamknięcia transakcji stoi jeszcze jedna przeszkoda. – „Wezwanie pozostaje uzależnione od spełnienia warunku prawnego w postaci wydania decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji przez właściwy organ antymonopolowy” – czytamy w komunikacie. Mimo to przyszłość sieci wydaje się przesądzona. Kluczowi akcjonariusze, w tym spółki Heket i PG Investment Company oraz główni menadżerowie, posiadający łącznie ponad 57 proc. akcji, już nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży swoich udziałów w ramach przejęcia Żabka Group.

Źródło: PAP Biznes

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ŻABKA