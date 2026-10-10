Komisja Europejska (Organ FSR) zatwierdziła przejęcie Żabki przez Alimentation Couche-Tard, spełniając jeden z kluczowych warunków prawnych transakcji.

Wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł za sztukę zostało przedłużone, a zapisy można składać do 26 października 2026 r.

Ponad 57 proc. akcji Żabki, w tym od kluczowych akcjonariuszy i menadżerów, ma już zagwarantowaną sprzedaż w ramach wezwania.

Finalizacja transakcji, przewidziana na początek listopada 2026 r., wciąż zależy od zgody właściwego organu antymonopolowego.

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Jak poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities, spełniony został jeden z warunków prawnych niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Chodzi o decyzję Organu FSR, czyli Komisji Europejskiej, która nie wyraziła sprzeciwu wobec planów kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard. To już druga ważna zgoda, po tym jak we wrześniu podobną decyzję wydał rumuński urząd ds. inwestycji zagranicznych.

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Jeden krok do finału. Co dalej z przejęciem Żabki? Przyszłość sieci wydaje się przesądzona

Mimo pozytywnych wieści z Brukseli, na drodze do zamknięcia transakcji stoi jeszcze jedna przeszkoda. – „Wezwanie pozostaje uzależnione od spełnienia warunku prawnego w postaci wydania decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji przez właściwy organ antymonopolowy” – czytamy w komunikacie. Mimo to przyszłość sieci wydaje się przesądzona. Kluczowi akcjonariusze, w tym spółki Heket i PG Investment Company oraz główni menadżerowie, posiadający łącznie ponad 57 proc. akcji, już nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży swoich udziałów w ramach przejęcia Żabka Group.

Źródło: PAP Biznes