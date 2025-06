Rewolucja w Urzędach Pracy: Wyższe zasiłki i nowe zasady rejestracji! Sprawdź, co się zmieniło

Trump podnosi cła na stal i aluminium – dlaczego?

Decyzja Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na import stali i aluminium do USA z 25% do 50% wywołała spore zaskoczenie. Jak argumentuje prezydent, ma to na celu wzmocnienie amerykańskiego przemysłu stalowego i aluminiowego.

"Podwyższone cła będą skuteczniej przeciwdziałać krajom, które nadal wyprzedają tanią, nadmiarową stal i aluminium na rynku amerykańskim, osłabiając tym samym konkurencyjność przemysłu stalowego i aluminiowego USA" – napisał Trump w rozporządzeniu.

Podkreśla się, że Stany Zjednoczone są największym importerem stali na świecie, a znaczną część surowca zaspokaja import. Czy ta decyzja rzeczywiście przyniesie oczekiwane rezultaty dla przemysłu stalowego USA?

Nowe cła na stal i aluminium w USA – kogo obejmą?

Podwyżka ceł dotknie większość krajów eksportujących stal i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, dla której taryfy pozostaną na poziomie 25%.

"Podniesiemy cła na stal z 25 do 50 procent, co jeszcze bardziej ochroni" tę branżę w Stanach Zjednoczonych - zapowiedział Trump.

Decyzja ta uderzy w głównych dostawców stali do USA, takich jak Kanada, Meksyk, Japonia, Korea Południowa i Niemcy. Połowa aluminium wykorzystywanego w USA pochodzi z zagranicy, w większości z Kanady.

Konsekwencje podwyżki ceł dla przemysłu stalowego i aluminiowego w USA

Podwyżka ceł na stal i aluminium może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przemysłu stalowego i aluminiowego w USA, jak i dla globalnego handlu. Z jednej strony, amerykańskie firmy stalowe mogą zyskać na ograniczeniu importu tańszych surowców. Z drugiej strony, wyższe koszty stali i aluminium mogą wpłynąć na konkurencyjność amerykańskich produktów, które wykorzystują te materiały.

Ponadto, decyzja ta może prowadzić do retorsji ze strony innych krajów, które mogą nałożyć cła na amerykańskie towary. W efekcie, może to doprowadzić do wojen handlowych i negatywnie wpłynąć na globalną gospodarkę. Czy przemysł stalowy USA rzeczywiście odczuje pozytywne skutki tej decyzji? Czas pokaże.

