Cła USA to błąd? Tak Europa może zrujnować amerykańską gospodarkę!

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-20 7:44

Czy Donald Trump przecenił swoje możliwości w wojnie handlowej z Europą? Groźby celne USA wywołały turbulencje na rynkach, ale zdaniem ekspertów, Unia Europejska ma w zanadrzu potężniejszą broń. Jak pisze Money.pl, Europa kontroluje aż 8 bilionów dolarów w amerykańskich aktywach, co daje jej realną przewagę w potencjalnym konflikcie.

Donald Trump z zaciśniętą pięścią w geście triumfu lub determinacji, ubrany w garnitur i żółty krawat, podczas publicznego wystąpienia. Kontekst artykułu Super Biznes to groźby celne USA i wojna handlowa z Europą.

i

Autor: Alex Brandon Donald Trump z zaciśniętą pięścią w geście triumfu lub determinacji, ubrany w garnitur i żółty krawat, podczas publicznego wystąpienia. Kontekst artykułu Super Biznes to groźby celne USA i wojna handlowa z Europą.
Super Biznes SE Google News
  • Europa ulokowała w USA 8 bilionów dolarów w obligacjach i akcjach, co stanowi 1/3 gospodarki USA i czyni ją największym wierzycielem amerykańskiego długu.
  • W odpowiedzi na groźby celne Trumpa, UE może użyć "weaponizacji kapitału" poprzez masową wyprzedaż długu USA, co jest znacznie potężniejszą bronią niż cła.
  • UE rozważa uruchomienie Instrumentu Anty-Wymuszeniowego (ACI), który pozwoliłby na natychmiastowe uderzenie w amerykańskie usługi, własność intelektualną i rynek zamówień publicznych, w reakcji na "wymuszenie ekonomiczne" związane z Grenlandią.
  • Obecna eskalacja napięć może paradoksalnie zmusić Europę do szybszej integracji finansowej, w tym do stworzenia Unii Rynków Kapitałowych, aby euro stało się globalną bezpieczną przystanią

Rynki reagują na groźby celne USA: spadki i wzrost złota

Poniedziałkowa sesja na rynkach rozpoczęła się od spadków, a inwestorzy nerwowo zareagowali na groźby celne USA. Warszawski parkiet, podobnie jak inne giełdy europejskie, odczuwa presję geopolityczną wywołaną żądaniami Donalda Trumpa wobec Grenlandii i zapowiedzią karnych ceł. Analitycy nie mają wątpliwości, że eskalacja napięcia na linii Waszyngton–Bruksela staje się głównym czynnikiem ryzyka dla globalnej gospodarki. Silnie drożeje też złoto, co jest typową reakcją inwestorów w obliczu niepewności.

Finansowa "Broń Atomowa" Europy: 8 bilionów dolarów w USA

Podczas gdy uwaga mediów skupia się na cłach handlowych, eksperci wskazują na głębsze, finansowe zależności między kontynentami. Maciej Czajka, licencjonowany makler i założyciel Kompasu Rynkowego, podkreśla, że Europa ma w ręku potężny atut. Jak twierdzi ekspert, Europa trzyma palec na finansowym spuście Ameryki.

Według wyliczeń przedstawionych przez Czajkę, skala zaangażowania kapitałowego Europy w USA jest gigantyczna. "W amerykańskich obligacjach i akcjach ulokowaliśmy 8 bilionów dolarów. To równowartość 1/3 gospodarki USA. Jesteśmy największym wierzycielem ich długu – z każdego pożyczonego dolara, 35 centów płynie z Europy"– wylicza makler, dodając, że po uwzględnieniu Kanady i Japonii udział ten rośnie do blisko 50 proc.

Jak informuje money.pl, ekspert uważa, że w obliczu ewentualnego pęknięcia sojuszu transatlantyckiego, UE posiada narzędzia znacznie potężniejsze niż retorsje handlowe. – To my finansujemy ten cyrk. Jeśli sojusz pęknie, UE może zakręcić kurek. Prawdziwa broń atomowa to dziś "weaponizacja kapitału". Wojna handlowa przy masowej wyprzedaży długu to pikuś – ocenia Czajka. 

Instrument ACI: Europejska odpowiedź na szantaż ekonomiczny?

Równolegle do analiz rynkowych, pojawiają się doniesienia o politycznej odpowiedzi Europy. Prezydent Francji Emmanuel Macron naciska na uruchomienie instrumentu ACI (Anti-Coercion Instrument). Jak tłumaczy Maciej Czajka, wejście na tę ścieżkę oznaczałoby wpłynięcie na "nieznane wody", ponieważ UE jeszcze z tego mechanizmu nie korzystała.

ACI pozwala UE na natychmiastowe uderzenie w amerykańskie usługi, własność intelektualną i rynek zamówień publicznych, bez traktatów i dyskusji (decyzję podejmuje Rada UE większością kwalifikowaną). Ekspert dodaje, że Trump nakłada cła, aby wymusić na Danii/Grenlandii sprzedaż terytorium. To podręcznikowy przykład "wymuszenia ekonomicznego", co idealnie kwalifikuje się pod użycie ACI – analizuje Czajka na platformie X. Istotą tego narzędzia nie jest regulacja handlu, lecz obrona przed szantażem ekonomicznym - podkreśla.

Grenlandia w grze: Czy Trump przelicytował?

Źródłem obecnego zamieszania jest ultimatum postawione przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził nałożeniem 10-procentowych ceł na państwa, które nie poprą jego planów przejęcia Grenlandii. Sytuacja budzi sprzeciw nie tylko w Europie, ale i w samym Waszyngtonie.

Maciej Czajka wskazuje, że obecny kryzys może paradoksalnie wzmocnić Europę, zmuszając ją do niezbędnych reform. Kluczowym problemem pozostaje fragmentacja rynku długu. "Brak pełnej unii fiskalnej i bankowej powoduje, że rynek długu w Europie jest podzielony (tylko Bundy są w pełni bezpieczne)" – zauważa makler. Paradoksalnie, to polityka Trumpa może zmusić UE do szybszej integracji.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber

Polecany artykuł:

Donald Trump ogłasza cła 100 proc. Kogo dotkną podwyżki?
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
CŁO