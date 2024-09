Co daje legitymacja studencka? Zniżki, rabaty i promocje dla studentów

Czym jest legitymacja studencka?

Legitymacja studencka to dokument poświadczający status studenta. Od 2018 r. w Polsce obowiązuje jednolity wzór tzw. elektronicznej legitymacji studenckiej. To dwustronna, plastikowa karta w kolorze zielono-niebieskim, z wydrukowanym zdjęciem posiadacza. Do karty dołączony jest chip, na którym zapisane się dane studenta, a także informacja o ważności dokumentu. Każda legitymacja studencka ma unikalny numer, który służy do weryfikacji autentyczności dokumentu. Wiele uczelni wykorzystuje go jako login do systemów elektronicznych czy kont bibliotecznych

Dzięki chipowi legitymacja studencka może stać się kartą miejską. Wiele polskich miast, w tym Warszawa, Kraków, Łódź i Wrocław, umożliwia kodowanie biletu do komunikacji miejskiej bezpośrednio na legitymacji studenckiej.

Do kiedy jest ważna legitymacja studencka?

Legitymacja studencka jest ważna do daty zapisanej na aktualnym hologramie, który można znaleźć na odwrocie dokumentu. Z reguły jest to równo miesiąc po dacie zakończenia pierwszego lub drugiego semestru roku akademickiego, a więc 31 marca lub 31 października.

Legitymacja studencka w telefonie

mLegitymacja studencka to elektroniczny odpowiednik legitymacji studenckiej, który można pobrać i przechowywać w telefonie. Niezbędna do tego jest aplikacja mObywatel, umożliwiająca korzystanie z m.in. cyfrowego dowodu tożsamości oraz prawa jazdy w telefonie. mLegitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem elektronicznej legitymacji studenckiej, a więc oba dokumenty można wykorzystywać zamiennie. W razie wątpliwości autentyczność mLegitymacji można sprawdzić za pomocą rządowej aplikacji mWeryfikator. Proces wyrobienia mLegitymacji studenckiej różni się w zależności od uczelni.

Ustawowe zniżki studenckie

Studentom z ważną legitymacją studencką przysługują duże zniżki na podróże. Trzeba pamiętać, że tylko u państwowych przewoźników. Firmy prywatne mogą, lecz nie muszą honorować zniżek. Wysokość upustów reguluje prawo. Dla studentów, którzy wybiorą podróż pociągiem lub osobowym przewidziano ulgę w wysokości 51 proc. na bilet jednorazowy i 49 proc.na bilet miesięczny. Warto pamiętać, że ulgi studenckie łączą się z promocjami. Zniżki studenckie obowiązują także w autobusach miejskich oraz tramwajach.

Ustawowe zniżki studenckie obowiązują jedynie studentów mających nie więcej niż 26 lat.

Inne zniżki studenckie

Wiele firm i instytucji oferuje zniżki studenckie. Wprowadziła je większość instytucji kultury, w tym teatry, kina, muzea i galerie sztuki. Ponadto zniżki studenckie można znaleźć w wielu restauracjach i barach, a także u niektórych przewoźników prywatnych, w obiektach sportowych ( basenach czy siłowniach).W przypadku niektórych instytucji kultury, wejście z legitymacją studencką może być całkowicie darmowe.

