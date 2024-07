Co dalej z emeryturami stażowym? Hołownia odpowiada na apel „Solidarności”

Emerytury stażowe. Hołownia odpowiada Dudzie

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w liście do marszałka Sejmu zaapelował o wznowienie prac nad projektami emerytury stażowej. Według Dudy, Hołownia nie przesłał do ministerstwa rodziny wniosku o opinie do regulacji, co wstrzymało prace nad ustawą. Na zarzuty odpowiedział Hołownia, określając powstałe zamieszanie jako „ absolutne nieporozumienie". Marszałek przypomniał, że projekt był procedowany 8 lutego w Sejmie i od tego czasu jest w komisjach. - "U nas nie ma mrożenia projektów obywatelskich" - zaznaczył marszałek. Jak podkreślił, nieprawdą jest też to, "jakoby procedowanie jakiejkolwiek ustawy zależało od sformułowania stanowiska Rady Ministrów".

W czwartek 11 lipca, Katarzyna Ueberhan, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przekazała, że komisja zajmie się projektami w sprawie emerytur stażowych pod koniec lipca.

Dwa projekty ustaw o emeryturach stażowych

W lutym 2024 Sejm przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących emerytur stażowych. Jeden jest projektem obywatelskim, drugi przygotowała Lewica. Obie regulacje dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Autorzy projektów podkreślili, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Negatywna opinia Ministerstwa Finansów w emeryturach stażowych

Jak niedawno poinformował "Dziennik Gazeta Prawna" - Ministerstwo Finansów negatywnie zaopiniowało projekty dotyczące emerytur stażowych. Jak przekazano, resort uważa, że przyjęcie omawianych przepisów może przełożyć się m.in. na pogorszenie sektora instytucji rządowych oraz wzrost deficytu budżetowego.